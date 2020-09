Animali Fantastici 3, Eddie Redmayne torna sul set: "Le mascherine influiranno sulla nostra creatività?"

Eddie Redmayne ha confermato ufficialmente l'avvio delle riprese di Animali Fantastici 3. Il nuovo capitolo della saga spinoff di Harry Potter è in lavorazione e il set segue un rigido protocollo di sicurezza che ha spinto l'attore inglese a chiedersi se le mascherine influiranno negativamente sulla creatività.

Dopo una lunga attesa, finalmente le riprese di Animali Fantastici 3 sono riprese con l'imposizione di misure di sicurezza estremamente rigorose sul set. Eddie Redmayne, impegnato nell'attività promozionale del film Netflix Il processo ai Chicago 7, ha descritto a CinemaBlend la "nuova normalità" esprimendo qualche perplessità sulla situazione:

"Abbiamo appena ricominciato a girare. Sono passate due settimane ed è un processo completamente nuovo. Siamo sottoposti a test spesso, e indossiamo le mascherine. Mi chiedo però se le mascherine influenzino la creatività, in qualche modo. Forse da parte mia è un po' ignorante, ma penso che, come umani, abbiamo bisogno di interagire con gli altri per ispirarci a vicenda. La cosa che mi rassicura in questo processo differente è che tutti sembrano lavorare al massimo delle loro capacità".

L'uscita di Animali Fantastici 3 è fissata per il 12 novembre 2021. Ci auguriamo che, dopo i numerosi problemi legati all'emergenza sanitaria e le polemiche che hanno coinvolto alcuni membri del cast e l'autrice J.K. Rowling, la lavorazione fili liscia sul set in Inghilterra.