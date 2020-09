Johnny Depp ringrazia i fan per il sostegno nella battaglia legale contro Amber Heard (video)

Johnny Depp ha ringraziato i fan che sono stati sempre al suo fianco nella battaglia legale contro Amber Heard: l'attore ha pubblicato un video su Instagram in cui scrive una lettera a mano ai suoi sostenitori esprimendo la sua gratitudine per la loro lealtà.

La battaglia infinita tra Johnny Depp e Amber Heard si è spostata dal Regno Unito agli Stati Uniti dove il processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard è stato rinviato dall'11 gennaio al 3 maggio 2021. Il Jack Sparrow della saga cinematografica Pirati dei Caraibi in questi anni ha sempre avuto al fianco i suoi fan che non hanno mai creduto alle accuse della ex moglie. Depp ha deciso di ringraziarli e cosa c'e di più personale di una lettera scritta a mano? L'attore ha preso carta e penna ed ha pubblicato un video su Instagram in cui è seduto alla sua scrivania con alle spalle una grande libreria.

"Ciao a tutti! Volevo solo ringraziarvi ancora una volta per il vostro costante e leale supporto durante i lunghi e interessanti episodi della mia vita... Sono qui solo grazie a voi - e sono qui solo per voi!!! Grazie e amore a tutti voi per questo, JD", è la didascalia che accompagna il filmato. Sulle note della celebre Byeond the Sea il video mostra Johnny Depp mentre scrive la lettera a mano per tutti i suoi fan. Come i precedenti video condivisi dall'attore anche questo è girato con un look d'altri tempi con luci gialle e visuali sfocate della telecamera.

Come si può facilmente immaginare i fan di Johnny Depp hanno colto al volo l'opportunità di rispondere al messaggio dell'attore: "Sono così grata di essere stata al tuo ultimo giorno di prova e di aver ricevuto il tuo bel messaggio, ti amiamo e ti sosteniamo, Johnny" ha scritto una persona. Un altro ha aggiunto: "Ti amiamo tantissimo Johnny e ti sosterremo sempre". Tra i tanti messaggi spicca quello di Patty Smith, cantante e attivista femminista degli anni Settanta, la cantante di Because the Night ha scritto: "Vederti scrivere mi riempie di felicità. Ti amiamo tutti sempre".