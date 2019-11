Animali Fantastici 3: la storia del film sarà ambientata in Brasile!

Animali Fantastici 3, il nuovo capitolo delle magiche avventure di Newt Scamander, sarà ambientato in Brasile!

Animali Fantastici 3 sarà ambientato in Brasile e avrà in un ruolo principale Jessica Williams, attrice già apparsa brevemente nel secondo capitolo della storia ambientata nell'universo magico creato da J.K. Rowling, mentre le riprese inizieranno nella primavera 2020.

Il nuovo lungometraggio del franchise darà quindi ampio spazio alla Professoressa Eulalie "Lally" Hicks, una delle insegnanti della Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, l'equivalente americano di Hogwarts.

Nel cast di Animali Fantastici 3 ritorneranno il premio Oscar Eddie Redmayne nella parte di Newt Scamander, Jude Law che sarà nuovamente Silente, Johnny Depp nel ruolo del malvagio Grindelwald, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler e Katherine Waterston.

Alla regia sarà impegnato David Yates, che collaborerà con i produttori David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis.

La sceneggiatura sarà firmata dalla scrittrice J.K. Rowling e Steve Kloves e racconterà una storia prevalentemente ambientata a Rio de Janeiro, in Brasile.

Le riprese di Animali Fantastici 3, inizialmente previste per il mese di luglio, inizieranno prossimamente in vista di un debutto nelle sale previsto per il 12 novembre 2021.