Animali Fantastici 3, le anticipazioni promettono l'arrivo di un "conflitto epocale"

Animali Fantastici 3 è in fase di stop dopo che le riprese sono state interrotte, ma le prime anticipazion circolate promettono l'arrivo di un conflitto epocale.

Un conflitto epocale in arrivo in Animali Fantastici 3, come promesso nelle anticipazioni di Dan Fogler. Mentre cast e crew attendono di poter procedere nella lavorazione dopo lo stop imposto dall'attuale emergenza sanitaria, Dan Fogler ha già letto la sceneggiatura e svela cosa ci attende nel nuovo capitolo della saga fantasy.

Animali Fantastici e Dove Trovarli: Dan Fogler, Eddie Redmayne e Katherine Waterston in una scena del film

In Animali fantastici, Dan Fogler interpreta Jacob Kowalski, uno dei personaggi più amati dai fan. Ecco cosa ha svelato l'attore nel corso di un'intervista a Syfy Wire: "Posso dire che ho letto la sceneggiatura e trovo fantastico lo sviluppo dei personaggi, molto vicino all'andamento del primo film che credo sia grandioso. La storia ci sta conducendo verso questo conflitto epocale, con la Seconda Guerra Mondiale sullo sfondo, e posso solo immaginare l'epoche scene di battaglia in arrivo."

Le riprese di Animali Fantastici 3 dovevano prendere il via a Londra la scorsa settimana, ma la pandemia che imperversa ha messo tutto in pausa:

"Stiamo aspettando. Credo che quanto tutti gli altri ripartiranno, quando il meccanismo si rimetterà in moto e tutti torneranno al lavoro, credo che anche noi ripartiremo. Spero che avvenga al più presto."

Animali Fantastici 3 conferma il ritorno di Johnny Depp nonostante le polemiche

Come i fan di Harry Potter sanno, Gellert Grindelwald (Johnny Depp) terrorizzerà l'intera Europa prima di essere sconfitto da Albus Silente (Jude Law) nel 1945. Il loro duello entrato nella leggenda viene menzionato perfino nella Chocolate Frog card di Silente e diverrà oggetto del nuovo capitolo di Animali fantastici, che verrà girato in parte in Brasile. Alla regia è stato confermato l'inglese David Yates. Eddie Redmayne tornerà nel ruolo del protagonista Newt Scamander, con lui rivedremo Katherine Waterston, Ezra Miller, Callum Turner e Jessica Williams.