Animali Fantastici 2, al box office USA è l'apertura più bassa della saga di Harry Potter

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, decimo lungometraggio della saga di Harry Potter, debutta con un incasso globale di 191 milioni di dollari globali. Al box office USA la pellicola incassa 62,2 milioni da 4.163 sale, con una media per sala di 14.941 dollari, netta flessione rispetto all'apertura di Animali fantastici e dove trovarli che, nel 2016, aveva segnato un incasso di 74,4 milioni. Il contenuto del film ha diviso i fan diventando l'apertura più bassa della saga di Happy Potter (qui potete leggere la nostra recensione di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald).

Il Grinch, nuova versione animata targata Universal Pictures della fiaba del Dr. Seuss, perde una posizione ed è ora secondo (ecco chi è il Grinch). Il film incassa altri 38 milioni che lo portano a un totale di 126,5 milioni.

Una posizione in meno anche per Bohemian Rhapsody, biopic sul leader dei Queen che raccoglie altri 15,7 milioni, per un incasso totale di quasi 128 milioni in tre settimane. L'attesissimo film con Rami Malek, che uscirà in Italia il 29 novembre, racconta la storia del frontman Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 1991 a causa dell'AIDS ed è uno dei biopic su star della musica più attesi e discussi degli ultimi tempi.

Debutta al quarto posto la commedia Instant Family, prodotta dalla Paramount Pictures e diretta da Sean Anders. Il progetto racconta la storia di una coppia (Rose Byrne e Mark Wahlberg) che decide di adottare un figlio con l'aiuto dei sistemi sociali e si ritrova invece alle riprese con tre ragazzini fuori controllo. 14,7 milioni di incasso da 3.286 sale, con una media per sala di 4.474 dollari.

Apre con un incasso di 12,3 milioni da 2.803, con una media per sala di 4.388 dollari, Widows - Eredità criminale, mafia movie al femminile diretto da Steve McQueen. Il film, co-sceneggiato dal regista con la scrittrice Gillian Flynn, vede protagoniste Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo nel ruolo di quattro donne che decidono di concludere il progetto criminale che ha portato alla morte dei loro mariti.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!