Angelina Jolie su Brad Pitt: "Ecco perché ho deciso di divorziare da lui"

Alla fine Angelina Jolie ha rivelato i motivi per i quali ha divorziato da Brad Pitt e ha spiegato anche come hanno reagito i figli a questa separazione.

In una recente intervista Angelina Jolie ha rivelato che il motivo del divorzio da Brad Pitt, è stato per proteggere la sua famiglia. Nella stessa occasione l'attrice ha parlato anche dei figli e della sua nuova condizione di donna single.

Su Vogue, Angelina Jolie ha raccontato il lungo lavoro che sta svolgendo per i refugiati e, durante l'intervista, ha parlato della sua famiglia e della sua vita a Hollywood. Alla domanda sui suoi figli e come hanno reagito al divorzio, Angelina Jolie ha rotto il silenzio e ha raccontato: "Mi sono separata per il benessere della mia famiglia. È stata la decisione giusta. Voglio che stiano bene. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono sui social e i media molte bugie sulla nostra situazione, ma gli rammento che loro sono gli unici a sapere la verità e di usare la propria testa. In realtà, sono sei giovani molto coraggiosi e molto forti."

Dopo la notizia della separazione, in effetti era inevitabile che scoppiasse la ricerca dello scoop che aveva portato alla rottura una delle coppie più amate dei nostri tempi. Sono da subito circolate molte voci, come quella su Brad Pitt che avesse fatto abuso di alcool o su sue possibili altre relazioni e ancora oggi il fanta-gossip nei confronti della ex coppia continua inarestabile.

Ma, da quel che risulta, né Angelina Jolie né Brad Pitt non hanno parlato pubblicamente di altre relazioni e dopo una sentenza turbolenta in tribunale, Angelina ha reagito a questa decisione, impegnandosi nel volontariato e nella recitazione. Anche se non è felice della sua vita da single: "Non mi piace essere single. Non volevo questo, è difficile e non cercavo queste complicazioni. A volte sembra che riesca a superarlo, ma in realtà certe colte cerco soltanto di arrivare alla fine della giornata."