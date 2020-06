FaceApp, da Angelina Jolie a Johnny Depp, le star cambiano sesso (FOTO)

FaceApp fa impazzire i social e ci trasforma tutti in uomini o donne, anche le star di Hollywood: ecco come sarebbero Angelina Jolie, Johny Depp e gli altri.

FaceApp è il nuovo giochino che sta conquistando i social: l'app che ci permette di cambiare sesso (solo in foto) e di trasformarci rapidamente da maschio a femmina, ci toglie la curiosità di vedere come sarebbero le star di Hollywood in versione maschile o femminile. Da Angelina Jolie a Johnny Depp, ecco alcuni dei risultati più divertenti.

Che dire, su Angelina Jolie non ci sono dubbi: è una delle donne più belle del cinema e la sua bellezza resta immutata anche in versione maschile. Solo a noi ricorda un po' Brad Pitt con i capelli scuri?

Angelina Jolie in versione uomo con FaceApp

Anche Jude Law si difende bene al femminile (ed è un eufemismo, ovviamente. Il fascino dell'attore inglese risulta ancora più luminoso in versione femminile. Ma non sarà che con FaceApp diventiamo tutti più belli, a prescindere dal materiale di partenza?

Jude Law al femminile: l'immagine realizzata con FaceApp

FaceApp trasforma Johnny Depp in una donna fascinosa, ma certo non può competere con la Jolie. Meglio in versione maschile, Johnny!

Non c'è niente da fare. Johnny Depp è gnocco anche nella sua versione femminile#FaceApp pic.twitter.com/jBi42quDGW — Ilaria ⚡ (@ilariafanmj) June 14, 2020

Qualcuno azzarda un utilizzo creativo dell'app: ecco Lady Gaga (truccata e pettinata come Joe Calderone, il suo alter ego maschile) in versione femminile.

Lady Gaga as Jo Calderone - Stefani Joanne Angelina Germanotta via #FaceApp pic.twitter.com/HuV87x8v5b — Gays and glory (@gays_glory) June 14, 2020

Maggie Smith mantiene intatto il suo fascino, anche al maschile.

Ian Somerhalder, star di Lost e The Vampire Diaries: i suoi magnetici occhi azzurri sono una certezza, anche in versione femminile e con una fluente chioma castana. Vi lascereste conquistare da una vampira così?

Cillian Murphy ha lineamenti delicati e FaceApp glieli lascia praticamente intatti, limitandosi a cambiargli l'acconciatura. Il risultato resta comunque sorprendente.

Leonardo DiCaprio (in una foto che risale ai tempi di Titanic) somiglia a Renesmee Cullen, la figlia di Edward e Bella di Twilight, sostiene qualcuno. Che ne pensate?

#FaceApp

RAGA MA LEONARDO DICARIO SEMBRA RENESME DI TWILIGHT pic.twitter.com/6GGKIgXZC3 — Marty🇮🇹Tom Holland Stan (@martyisbackk) June 14, 2020

Anche la bellezza e l'eleganza di Anne Hathaway in versione maschile restano intatte. Se il Diavolo si limita a vestire Prada, FaceApp fa molto, molto di più..