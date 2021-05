Angelina Jolie scherza sulla lunga lista di relazioni interrotte: "Sono stata da sola troppo a lungo"

Angelina Jolie ha commentato la sua condizione di single svelando come siano i suoi sei figli a prendersi cura di lei dopo la fine delle sue relazioni sentimentali.

Angelina Jolie ha ammesso di avere alle spalle una lunga lista di relazioni interrotte, confessando di essere sola ormai da troppo tempo. L'attrice sembra però avere le idee molto chiare in quello che cerca in un potenziale futuro partner.

Una splendida Angelina Jolie ai BAFTA 2014 in smoking

Nel corso di una recente conversazione con Daily Pop di E! News', l'attrice 45enne ha ammesso scherzosamente di avere "probabilmente una lista molto lunga di relazioni interrotte. Sono stata sola per troppo tempo".

La vincitrice dell'Oscar, ha reso i suoi figli la sua priorità dopo la separazione da Brad Pitt, nel 2016, e ha confessato di sentirsi "molto fortunata" ad avere "sei figli molto capaci": i gemelli di 12 anni Knox e Vivienne, le figlie Shiloh, 14 e Zahara, 16, e i figli Pax, 17 e Maddox, 19.

"Mi sveglio ogni mattina e penso 'Devo assicurarmi che stiano bene. Devo assicurarmi che mentalmente stiano bene'", ha confessato l'attrice.

Angelina Jolie ammette: "Gli ultimi anni sono stati davvero difficili"

In precedenza, Angelina Jolie aveva spiegato il motivo per cui, dopo il divorzio, ha dovuto rinunciato alla regia, evitando così di stare lontano da casa per periodi di tempo troppo lunghi.