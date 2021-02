Angelina Jolie ammette: "Gli ultimi anni sono stati davvero difficili"

Angelina Jolie ha ammesso di aver vissuto una serie di anni molto difficili a causa del divorzio con Brad Pitt, consumatosi tra il 2016 e il 2019. Come per molte altre persone la fine del 2020 ha rappresentato il raggiungimento di una timida luce in fondo al tunnel, anche l'attrice ha affermato di essere ritornata a vivere soltanto nell'ultimo periodo.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena d'azione di Mr. and Mrs. Smith

In occasione di un'intervista con British Vogue, Angelina Jolie si è soffermata a parlare delle difficoltà vissute nel corso degli ultimi anni e del suo recente cambio di abitazione, in modo tale da far vivere i suoi figli più vicini a papà Brad Pitt. Tra il 2016 e il 2019, l'attrice ha vissuto il dramma e le difficoltà derivate dal divorzio con il suo ex marito. Tra queste rientra a pieno titolo anche la spartizione dei beni comuni, tra cui Chateau Miraval in Francia, sede del matrimonio tra i due divi nel lontano 2014. Sebbene non abbia incluso in modo diretto Brad Pitt tra gli autori del suo malessere, l'interprete ha dichiarato: "Non so, gli ultimi anni sono stati davvero difficili. Mi sono concentrata sul modo per guarire la mia famiglia. Adesso, sto lentamente tornando a vivere e mi sto nuovamente sciogliendo, un po' come succede con i ghiacciai. Sento che il sangue ha iniziato a scorrere di nuovo nel mio corpo".

Angelina Jolie e Brad Pitt ad un evento

Come riportato da Cinema Blend, Angelina Jolie ha anche deciso di spostarsi con la sua famiglia a Los Feliz, in modo tale da consentire ai suoi figli di vivere più vicino al padre. A proposito di questa nuova residenza, l'attrice ha dichiarato: "L'ho fatto per consentire ai miei figli di vedere loro padre per più tempo. Ho sentito un po' di pressione addosso. La zona in cui abitiamo è stata frequentata da Chaplin e DeMille e mi piace l'idea che la casa sia piena di zone e anfratti in cui passeggiare e riflettere".

La residenza a Los Feliz è considerata come l'abitazione principale di Brad Pitt e l'attore ne è proprietario dal 1994. Probabile che questo avvicinamento fisico possa dare vita un ritorno di fiamma?