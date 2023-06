Angelina Jolie, una fonte rivela: 'Brad Pitt le ha fatto causa perché non ha voluto tenere la bocca chiusa'

Una fonte vicina ad Angelina Jolie ha recentemente affermato che Brad Pitt l'ha citata in giudizio per 'non aver accettato di tacere' sulle violenze subite: l'avvocato di lui nega tutto.

Secondo quanto rivelato da una fonte vicina ad Angelina Jolie, l'ex marito Brad Pitt le avrebbe fatto causa per il suo rifiuto di accettare di firmare un NDA, ovvero un accordo di non divulgazione. Tuttavia, gli avvocati dell'attore hollywoodiano sostengono che si tratti di una normale clausola del contratto in questione, relativo alla loro cantina francese chiamata Chateau Miraval.

I due ex coniugi si sono fatti causa a vicenda per la vendita della loro azienda vinicola: Pitt sostiene che la Jolie lo abbia "volontariamente tenuto all'oscuro della vendita della sua quota dell'azienda a un oligarca russo dopo la loro separazione".

Una fonte vicina all'attrice, secondo quanto riportato dalla rivista People, afferma invece che l'azione legale dell'ex marito riguarda un accordo di non divulgazione che le impedirebbe di parlare delle precedenti accuse di abusi domestici: "La signora Jolie non aveva interesse a parlare di quanto accaduto. In realtà, non lo ha mai fatto. L'unico motivo per cui tutto ciò è venuto fuori ora è perché il signor Pitt ha deciso di citarla in giudizio per non aver accettato di tacere."

Gli avvocati di Brad Pitt affermano invece che c'era una clausola di non diffamazione nel contratto, ma era una cosa completamente standard: "Brad ha richiesto un NDA reciproco e una clausola di non diffamazione strettamente legati a Miraval a causa delle preoccupazioni riguardanti informazioni finanziarie sensibili e per proteggere il marchio, cosa standard per questo tipo di transazioni. Non aveva nulla a che fare con il divorzio o i bambini".