Angelina Jolie e Brad Pitt: la causa legale riporta a galla un'email straziante

Da qualche tempo si parla della causa legale in corso fra Angelina Jolie e Brad Pitt per la vendita della cantina Chateau Miraval, causa che ora avrebbe riportato a galla un'email straziante scritta dalla stessa Jolie.

Angelina Jolie e Brad Pitt ad un evento

Nel 2021 l'attrice aveva ceduto le sue quote del locale che i due avevano acquistato insieme. Così Pitt ha deciso di intentare una causa contro la ex moglie per aver violato le condizioni contrattuali, per aver venduto la sua parte senza chiedergli il permesso. Tale conflitto ha portato a galla il passato della coppia, che tra prove e tribolazioni varie non ha ancora trovato pace.

Di recente è infatti riemersa un'e-mail che la Jolie aveva inviato nel gennaio del 2021. Lo scritto in questione si riferisce all'episodio in cui l'ex marito avrebbe aggredito fisicamente uno dei loro figli, versando poi addosso alla Jolie della birra durante uno scontro risalente al 2016.

"È il luogo in cui abbiamo portato a casa i gemelli e dove ci siamo sposati", ha spiegato l'attrice nell'e-mail ottenuta da ET dai documenti del tribunale, facendo riferimento ai figli più piccoli, Knox e Vivienne. "Un luogo che racchiudeva la promessa di ciò che poteva essere e dove pensavo di invecchiare. Anche adesso è impossibile scriverlo senza piangere. Farò tesoro dei miei ricordi inerenti a ciò che questo luogo era per noi dieci anni fa".

"Ma è anche l'ambiente che segna l'inizio della fine della nostra famiglia - e di una dipendenza incentrata sull'alcol", ha continuato Angelina Jolie, alludendo alla lotta di Brad Pitt contro i suoi problemi di alcolismo. "Speravo che in qualche modo questo posto potesse diventare qualcosa che ci tenesse uniti e che potessimo trovare luce e pace. Ora capisco che mi volevi davvero fuori da tutto e molto probabilmente sarai lieto di ricevere questa e-mail".

Infine, per quanto riguarda le decisioni personali e Chateau Miraval, la Jolie ha svelato nel testo che perlopiù venivano prese da Brad Pitt senza prenderla in considerazione: "Mi sono sentita ferita dalle scelte fatte senza mostrare alcun interesse a condividere l'attività o a cambiarla in qualcosa di più salutare per i nostri figli".