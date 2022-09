Brad Pitt, continua il dramma dell'azienda vinicola: Angelina Jolie gli fa causa per 250 milioni di dollari

Angelina Jolie, dopo essere stata citata in giudizio da Brad Pitt , ha deciso di fare causa all'ex marito per ben 250 milioni di dollari: la battaglia per l'azienda vinicola sembra destinata a durare per sempre.

La battaglia di Brad Pitt e Angelina Jolie per la loro azienda vinicola continua ad imperversare: dopo che Pitt ha citato in giudizio l'ex moglie quando quest'ultima ha cercato di vendere le sue azioni di Chateau Miraval all'inizio di quest'anno, la società dell'attrice, Nouvel, ha citato in giudizio l'attore per 250 milioni di dollari.

Secondo i documenti relativi alla causa intentata dalla società della Jolie, Pitt starebbe cercando di "prendere il controllo" dell'azienda vinicola in modo che "Angelina non veda mai più un centesimo" dei suoi profitti. Dal momento che la star di Maleficent ha un'enorme partecipazione finanziaria nella proprietà, Pitt starebbe cercando di utilizzare tale partecipazione per costringerla a firmare un accordo.

Nei documenti si legge: "Pitt ha intrapreso una campagna per prendere il controllo di Chateau Miraval e appropriarsi dei beni dell'azienda a suo vantaggio. Nominandosi legittimo proprietario di Chateau Miraval, i suoi due obiettivi erano di usurpare il valore della società della Jolie, Nouvel, e di ottenere la proprietà esclusiva di Chateau Miraval."

La battaglia tra Brad Pitt e Angelina Jolie dura da molti anni e quello che sta succedendo con il vigneto ne è stata una parte importante. I due l'hanno acquistato insieme nel 2008, investendoci milioni, e all'inizio di quest'anno l'attrice avrebbe venduto la sua quota ad un oligarca russo.