Angelina Jolie e Brad Pitt hanno trovato un nuovo accordo per la custodia dei figli?

Angelina Jolie e Brad Pitt sembra abbiano trovato un accordo che riguarda la custodia dei loro figli.

Secondo una notizia riportata da The Sun la coppia avrebbe allentato la tensione post divorzio e ora l'attore avrebbe l'occasione di trascorrere più tempo con i propri figli.

Angelina Jolie è infatti impegnata nelle riprese di Those Who Wish Me Dead in New Mexico e avrebbe contattato l'ex marito Brad Pitt per chiedergli di occuparsi dei loro ragazzi. La fonte del quotidiano britannico ha rivelato: "L'attrice trascorrerà una buona parte dell'estate sul set. Quindi ha contattato Brad e gli ha offerto l'opportunità di occuparsi dei figli. Si tratta di un enorme passo in avanti per loro e per i figli, che hanno avuto solo del tempo limitato con Brad fin dalla fine della fine del loro rapporto".

I Brangelina, nome che i fan avevano dato alla coppia durante la loro storia d'amore, si sono separati nel settembre 2016 e da allora la lotta per la custodia dei figli è stata spesso al centro dell'attenzione dei media. Il nuovo accordo, se si rivelasse vero, permetterebbe quindi a Pitt di trascorrere più tempo con Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e con i gemelli Vivienne e Knox. L'attore in più momenti ha espresso il suo desiderio di essere più vicino alla sua famiglia e sembra che finalmente sia stato accontentato.

La star di C'era una volta a... Hollywood avrebbe reagito in modo positivo: "Brad è felicissimo e ha invitato i suoi genitori, Jane e William, a trascorrere del tempo con loro nella sua residenza a Los Angeles in modo da poter avere del vero tempo da trascorrere tutti insieme".

Tra i prossimi impegni di Angelina dovrebbe esserci la promozione del film Maleficent 2, il sequel del progetto live-action ispirato al classico Disney La bella addormentata nel bosco che verrà distribuito nei cinema a ottobre, mentre Brad presenterà probabilmente a vari festival internazionali Ad Astra, il progetto di cui è protagonista con la regia di James Gray.