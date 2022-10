Angela Lansbury ha salvato la figlia dalla setta di Charles Manson

Con la morte di Angela Lansbury, è riemersa una storia che riguarda il passato familiare dell'attrice, che ha salvato la figlia dalla setta di Charles Manson lasciando la California.

Angela Lansbury in un'immagine promo della serie televisiva La signora in giallo

Negli anni '60 le Hollywood Hills erano territorio di Charles Manson. Il leader, aspirante attore e cantante, stava reclutando membri di quella che sarebbe diventara una setta omicida. Tra le mire di Manson c'erano anche Terry Melcher, figlio di Doris Day, Deana Martin, figlia di Dean Martin, e i figli di Angela Lansbury, Anthony e Deidre Shaw.

L'interprete de La Signora in giallo rivelò in seguito, nel corso di un'intervista al Mail Online del 2014, di come la figlia in particolare fosse rimasta ipnotizzata dal fascino oscuro di Charles Manson, così lei decise di sradicare i figli da Hollywood trasferendosi in Irlanda.

"È iniziato con la cannabis, ma è passato all'eroina. C'erano gruppi sulle colline sopra Malibu che si dedicavano ad attività letali", ha detto Lansbury al Mail. "Mi addolora dirlo ma, a un certo punto, Deidre era finito in mezzo a un clan guidato da Charles Manson. Era una dei tanti giovani che lo conoscevano e ne erano affascinati. Era un personaggio straordinario, carismatico in molti modi, su questo non c'è dubbio".

La signora in giallo: Angela Lansbury in un'immagine della serie

Apparentemente Deidre stava sostenendo finanziariamente la famiglia Manson, così quando nel 1968 Lansbury e suo marito Peter Shaw scoprirono il suo uso di droghe e le tagliarono le carte di credito. Ma per sfuggire davvero all'attrazione di Manson e della controcultura, l'attrice mise in pausa la sua carriera e si trasferì con la sua famiglia in un altro continente.

"Abbiamo fatto i bagagli e trasferito la famiglia in una casa che ho trovato nella contea di Cork", ha detto Lansbury. "Sono stata attratta dall'Irlanda perché era il luogo di nascita di mia madre, ed era anche un posto in cui i miei figli non sarebbero stati più esposti a cattive influenze. Ho ancora una casa lì che visito almeno una volta all'anno. Così ho rifiutato tutto il lavoro per un anno e ho semplicemente fatto la casalinga".

"È stato un periodo meraviglioso della mia vita", ha aggiunto l'attrice. E il trasferimento ha avuto l'effetto desiderato sui suoi figli. Anthony "si è tirato fuori dalle sue cattive abitudini abbastanza rapidamente", mentre Deidre ha impiegato "un po' più di tempo", ma alla fine è riuscita. Anthony è diventato un regista televisivo, dirigendo 68 episodi dello show di successo di sua madre La signora in giallo, mentre Deidre si è sposata e ha aperto un ristorante italiano a Los Angeles.

Il tempismo di Lansbury è stato fortuito, poiché nel 1969 tre membri della famiglia Manson uccisero Sharon Tate incinta e altre quattro persone a sangue freddo. Manson avrebbe trascorso il resto della sua vita in prigione, morendo all'età di 83 anni nel 2017.

"Non ho dubbi che avremmo perso uno o entrambi i nostri figli se non fossero stati trasferiti in un ambiente completamente diverso, la semplicità della vita in Irlanda ci ha favorito", ha osservato Lansbury. "Siamo stati molto, molto fortunati ad aver notato cosa stava succedendo appena in tempo".