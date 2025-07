La signora in giallo, Jamie Lee Curtis sarà Jessica Fletcher nel reboot: "Sì, sta per succedere"

A distanza di sette mesi dall'indiscrezione sulle trattative in corso tra Jamie Lee Curtis e la produzione per recitare da protagonista in un reboot di La signora in giallo, la star di Quel pazzo venerdì 2 ha confermato.

Durante il red carpet del sequel con Lindsay Lohan dell'esilarante commedia dei primi anni 2000, Jamie Lee Curtis si è sbottonata in merito al progetto dedicato alla giallista di Cabot Cove.

Jamie Lee Curtis conferma il reboot de La signora in giallo

Interpellata direttamente sull'argomento da Entertainment Tonight, Jamie Lee Curtis ha dichiarato: "Sì, sta per succedere. Siamo ad un passo, sto cercando di contenere l'entusiasmo finché non inizieremo le riprese".

Angela Lansbury in una scena di La signora in giallo

L'attrice afferma di dover prima chiudere alcune questioni prima di intraprendere questa nuova avventura sullo schermo: "Ho un paio di altre cose da sbrigare prima, e poi potrò godermi quel lavoro". Attualmente, non ci sono altri dettagli sulla trama del progetto della nuova versione de La signora in giallo (Murder, She Wrote), che rese famosa in tutto il mondo tra il grande pubblico Angela Lansbury.

Chi si occuperà de La signora in giallo con Jamie Lee Curtis?

Il film reboot sarà scritto da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, autrici di Orange Is The New Black. La serie originale andò in onda per 12 stagioni, dal 1984 al 1996.

La trama ruotava intorno alla scrittrice di romanzi gialli diventata investigatrice Jessica Fletcher. Il ruolo valse ad Angela Lansbury diverse nomination agli Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica e quattro Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica.

Jamie Lee Curtis sembra essere la candidata perfetta per un'eredità così pesante come quella lasciata da Lansbury. Veterana del grande schermo, Curtis ha vinto il premio Oscar nel 2023 per Everything Everywhere All at Once, mentre a livello televisivo è stata acclamata per il ruolo della madre alcolizzata del protagonista di The Bear, Carmy (Jeremy Allen White), che le è valsa un Emmy Award.