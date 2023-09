La signora in giallo: la serie era stata scritta per un'altra attrice, ecco chi ha sostituito Angela Lansbury

La signora in giallo era stata scritta per un'altra attrice: scopriamo insieme l'identità della persona sostituita dalla compianta Angela Lansbury.

Se Peter S. Fischer avesse avuto la meglio l'interprete dell'intrepida investigatrice de La signora in giallo non sarebbe stata Angela Lansbury, e l'infanzia di tutti noi sarebbe stata molto diversa.

La signora in giallo (Murder, she wrote)

Durante un'intervista del 1984 la Lansbury, deceduta lo scorso ottobre all'età di 96 anni, ha dichiarato che Fischer aveva originariamente immaginato Jean Stapleton, star di Arcibaldo, nel ruolo della scrittrice di misteri e investigatrice dilettante Jessica Fletcher: "Peter l'aveva originariamente scritto per Jean Stapleton, ma lei aveva appena perso suo marito e non voleva lavorare".

"Quando l'ho letto, ho sentito che la sceneggiatura di Peter avrebbe potuto essere scritta per me. Inoltre, ci sono così pochi ruoli decenti per le donne in televisione, e sono stata immediatamente colpita da Jessica", ha continuato la Lansbury, che fino a aule momento era principalmente conosciuta per il suo lavoro teatrale e cinematografico.

Angela Lansbury con altri protagonisti del telefilm La signora in giallo

"Non c'era nulla di emozionante per me a Broadway in quel momento e ricordo che nella stessa settimana mi furono inviati due copioni televisivi. Uno era una commedia di Norman Lear e l'altro era il pilota di due ore de La signora in giallo. Tentare di portare avanti lo show all'età di 59 anni è stata una sfida ma sapevo che ci sarebbe stato un vuoto nella mia carriera se non avessi mai fatto una serie televisiva. Volevo recitare per quel pubblico almeno una volta", ha concluso Angela Lansbury.