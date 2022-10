La Signora in Giallo: i migliori episodi per ricordare Angela Lansbury

Cogliamo la triste occasione della morte di Angela Lansbury per ripercorrere il viale dei ricordi del suo ruolo più famoso, quello di Jessica Fletcher, attraverso i migliori episodi de La Signora in Giallo, in originale Murder, She Wrote.

La signora in giallo, un'immagine della sigla del telefilm con Angela Lansbury

Il nome di Angela Lansbury, che ci ha lasciato pacificamente durante il sonno l'11 ottobre 2022, sarà per sempre legato al suo alter ego televisivo, Jessica Fletcher, che non è stata solo protagonista per 12 stagioni della serie La Signora in Giallo, ma anche per quattro film TV successivi e una serie di romanzi ispirati al telefilm. Un successo dovuto alla semplicità e allo stesso tempo efficacia della trama alla base, il whodunnit nato dai romanzi gialli classici. Uno zoccolo duro di ascolti prima sui canali Rai e poi su Rete4 di Mediaset, la serie torna per l'occasione su Sky e in streaming su NOW andrà in onda a partire dalle 21.15 una maratona con i primi episodi della prima stagione. Da domenica 16 ottobre ci sarà poi il canale temporaneo Sky Investigation Maratone con gli episodi di tutte e 12 le stagioni (1984 - 1996) disponibili ovviamente anche On Demand. Quale miglior (o peggior, nel senso più triste) momento per ricapitolare insieme quali siano i migliori episodi de La Signora in Giallo?

1. 1x01-02 Chi ha ucciso Sherlock Holmes?

La signora in giallo (Murder, she wrote)

Il doppio episodio pilota - considerato anche un film TV - da cui tutto ebbe inizio. Conosciamo Jessica Fletcher, supplente di inglese da poco vedova e scrittrice a tempo perso, proprio per occupare il tempo in quel di Cabot Cove, una cittadina costiera fittizia nel Maine. Suo nipote Grady (Michael Horton) ha consegnato un suo romanzo a un editore, Preston Giles (Arthur Hill), che lo ha pubblicato con impensato successo e ora la invita a New York per fare promozione. Tra i due scatta qualcosa, tanto che lui la invita a una festa in maschera nella villa di sua proprietà. Verrà ucciso un uomo vestito da Scherlock Holmes che apparentemente nessuno conosce e da qui iniziamo ad entrare nel magico mondo giallo di Jessica Fletcher, che si basa tutto sul giallo classico con colpo di scena finale, fin dal titolo meta-narrativo dell'episodio Chi ha ucciso Sherlock Holmes?.

La signora in giallo: perché non si può smettere di amare Jessica Fletcher

2. 2x05 Funerale a teatro

La signora in giallo: una scena della serie

In questo episodio, intitolato Funerale a teatro, facciamo la conoscenza della cugina londinese di Jessica, Emma McGill (interpretata sempre da Angela Lansbury in una versione sopra le righe e più sboccata) che chiede aiuto alla cugina facendosi credere morta perché qualcuno del teatro dove lavora vuole ucciderla. Spetterà a Jessica scoprire la verità e riuscire a gestire la cugina combinaguai.

3. 2x14 Omicidio alla locanda

La signora in giallo: una scena della serie

Gli episodi ambientati a Cabot Cove, in cui magari ritornano dei personaggi rincorrenti entrati nel cuore degli spettatori, hanno sempre una magia particolare. In Omicidio alla locanda Jessica, Amos e Seth stanno facendo colazione al Joshua Peabody Inn, un locale che ha appena aperto in città dedicato all'eroe cittadino che morì durante la Guerra d'Indipendenza. Improvvisamente però tutti iniziano a sentirsi male e si pensa a un'intossicazione alimentare. Molte sorprese riserveranno le indagini su quanto accaduto... e tutto per un barattolo di marmellata scomparso.

4. 2x18 Panico a Cabot Cove

La signora in giallo: una scena della serie

Questa puntata, intitolata Panico a Cabot Cove, aggiunge un tono di commedia a quello giallo che rimane la base delle vicende (La Signora in Giallo è per sempre un procedurale). Durante il funerale di uno dei cittadini più amati di Cabot Cove, che era anche il consulente finanziario di molti degli abitanti, la bara si rovescia e al posto del morto c'è il cadavere di uno sconosciuto. Da qui partiranno una serie di rivelazioni sorprendenti e spetterà a Jessica mettere insieme i pezzi del puzzle, con buona pace dello sceriffo Tupper.

5. 3x01-02 Lo gnomo d'argento

Un'immagine promozionale di Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher, La signora in giallo

I doppi episodi de La Signora in Giallo sono sempre speciali e ricchi di guest star e colpi di scena importanti per Jessica. Al matrimonio della nipote Carol, lei e la ragazza trovano tra i regali di nozze uno gnomo d'argento, che dà il titolo alla puntata, che sembra un segno. Ovvero un regalo di nonno Neil, in teoria morto dieci anni prima. Jessica inizia le ricerche che la porteranno nel mondo del circo, con una riflessione sottesa molto interessante sull'universo dei giostranti. Ci sarà ovviamente anche un omicidio, con principale sospettato proprio il cognato teoricamente morto da tempo, che ora si fa chiamare Carl (Jackie Cooper).

6. 3x11 Il cavaliere senza testa

La signora in giallo: una scena della serie

Il cavaliere senza testa è senza dubbio uno degli episodi più affascinanti dello show e uno di quelli che mescola la tematica gialla con quella soprannaturale, ispirandosi ai racconti che hanno fatto la fortuna di Tim Burton e il suo Sleepy Hollow. Un aspirante scrittore che lavora come insegnante in un'accademia privata del Vermont, per far colpo sulla figlia del ricco proprietario della scuola, racconta di essere il figlio di Jessica Fletcher. La donna, in realtà sua semplice mentore, rimane sorpresa e sconcertata ma decide di stare al gioco per l'affetto e la stima che prova nei confronti del ragazzo. C'è un famigerato cavaliere senza testa però che gira di notte terrorizzando tutti in città e avviene un terribile omicidio per decapitazione. Chi è il colpevole e soprattutto chi è il sinistro cavaliere?

Angela Lansbury: il segreto del successo della Signora in Giallo che è stata la mamma e la nonna di tutti noi

7. 3x13 Una telefonata misteriosa

La signora in giallo: una scena della serie

Una telefonata misteriosa unisce il giallo classico a quello da camera, omaggiando Agatha Christie come spesso gli autori de La signora in giallo hanno fatto negli anni. Jessica è bloccata a letto col mal di schiena e viene assistita dal nipote Grady, insieme allo storico amico della donna, anche lui rimasto vedevo, il dott. Seth Hazlitt (William Windom) - che spesso diventa il medico legale quando avviene un assassinio in paese e lo sceriffo Tupper. Nel frattempo su Cabot Cove sta per abbattersi un uragano e, a causa della linea disturbata, Jessica intercetta una telefona misteriosa in cui viene commissionato un delitto in città. Quando viene rapinato e ucciso l'anziano Jedediah Rogers, il proprietario della segheria, Jessica si convince che la telefonata parlasse proprio di lui e che non si tratti di una rapina.

8. 4x07 Beverly di giovedì

Un'immagine della sigla del telefilm La signora in giallo

Il salone di parrucchiere di Cabot Cove è sede dei pettegolezzi della città. Soprattutto quando gira voce che Jonathan Martin, il vicesceriffo di Cabot Cove, allietasse i pomeriggi di molte donne sposate e non della cittadina. Quando sua moglie Audrey, che soffriva di una grave forma di depressione, si suicida, Jessica inizia a sospettare che sotto ci sia dell'altro e che possano c'entrare questi fastidiosi gossip che girano per la città. Sta per scoppiare uno scandalo perché le donne non sapevano l'una dell'altra, e che ogni giorno della settimana era dedicato a una di loro, come Beverly di giovedì.

9. 4x12 Zuppa di pesce ai barbiturici

La signora in giallo: una scena della serie

Ancora una puntata ambientata a Cabot Cove che racconta della storia familiare dello sceriffo Amos Tupper (l'indimenticato Tom Bosley di Happy Days). Quando riceve la visita inaspettata di sua sorella Winnie, Amos sembra contento che la donna abbia lasciato il marito Elmo. Quest'ultimo si presenta però in città per riprendersela insieme al resto della famiglia e la signora Fletcher cerca di appianare le divergenze con una bella cena di pesce tipica del luogo. Peccato che la sua famosa zuppa di pesce diventi ai barbiturici e tutti si sentano male, ed Elmo muoia. Chi sarà stato e perché?

10. 5x03 La scomparsa del signor Penroy

Angela Lansbury con altri protagonisti del telefilm La signora in giallo

Di nuovo a Cabot Cove ma con un nuovo sceriffo, Mort Metzger (Ron Masak), che fa il suo ingresso in questo episodio, incentrato su un simpatico pensionato trasferitosi in città da un anno, a casa delle sorelle Helen e Lillian Appletree, due zitelle del Paese che gestiscono una sorta di Bed & Breakfast. Peccato che Penroy muoia improvvisamente ma venga seppellito dalle due donne. La scomparsa del signor Pentory provoca scompiglio in tutta la città, compreso il sindaco Sam (Richard Paul), rieletto sempre per il rotto della cuffia ma con poca capacità decisionale, e con dei misteriosi individui che si aggirano in paese come se avessero dei vecchi affari con l'uomo... sua moglie compresa.

11. 5x09 Un regalo di nozze

Angela Lansbury ne La signora in giallo

Una puntata che è più una sitcom familiare che un vero e proprio giallo, una delle più riuscite e spassose di tutta la serie. Grady sta per sposare la donna della sua vita, Donna Mayberry (Debbie Zipp), e la ricca famiglia di lei invita anche Jessica in veste di zia dello sposo al ricevimento in pompa magna fuori città. I due "suoceri" Franklin e Maisie non vedono di buon occhio Grady e nel caos dei preparativi viene uccisa la cuoca di famiglia, facendo saltare le nozze. Un regalo di nozze sarà anche rivelatore del colpevole. Ma la vera domanda è: riusciranno infine Grady e Donna a sposarsi? In una commedia degli equivoci dalle tinte gialle.

12. 5x21-22 Jessica e la mela

La signora in giallo: una scena della serie

Un doppio finale di stagione al cardiopalma in cui Jessica riceve la visita di una vecchia amica e collega scrittrice, Eudora McVeigh (Jean Simmons). Lei pensa sia una visita di cortesia, ma in realtà la donna è gelosa e invidiosa del successo dell'amica, perché si sente superata e soppiantata come scrittrice di gialli. La situazione si complica ulteriormente con una mela avvelenata, di cui diventa vittima nientemeno che Seth. Jessica e la mela è una doppia puntata tutta sull'amicizia, la professione di scrittore e il mare di Cabot Cove, dove Jessica non va più da tempo perché ha sempre un libro da finire o un lavoro da fare.

13. 6x04 L'errore di Jessica

La signora in giallo: Angela Lansbury nel ruolo di Jessica Fletcher

Anche Jessica Fletcher può sbagliare? L'errore di Jessica si chiede proprio questo, dopo un omicidio risolto grazie alla brillante scrittrice detective. Ma se Marian, la moglie della vittima, non fosse davvero colpevole? Soprattutto dopo che quest'ultima viene trovata morta, il Detective Hanna non sembra più così convinto. Eppure Jessica è convinta di essere sulla pista giusta. Questo nonostante la sorella della nuova vittima voglia denunciare entrambi. Come finirà?

14. 7x14 Chi ha ucciso Jessica Fletcher?

La signora in giallo: una scena della serie

Jessica ancora una volta nel centro del mirino anche se per sbaglio. Marge Allen è una grande fan della scrittrice di gialli più famosa in TV e gestisce un suo fan club con le amiche. Tutte hanno una carta d'identità falsa come Jessica Fletcher e quando Marge viene arrestata, viene scambiata per Jessica. Chiamata a sbugiardare la donna, si troverà invischiata in un guazzabuglio locale che porterà anche a un assassinio. Chi ha ucciso Jessica Fletcher? Jessica non dovrà solamente scoprire il colpevole ma anche imparare a gestire il fan club delle arzille vecchiette improvvisate detective. Un meta-racconto davvero simpatico e pieno di colpi di scena.

15. 8x01 New York, New York

La signora in giallo: Angela Lansbury nel ruolo di Jessica Fletcher

Il primo episodio in cui Jessica si trasferisce stabilmente a New York, New York per tre giorni a settimana per una cattedra di criminologia ottenuta all'università. La donna trova anche un piccolo appartamento per l'occasione, ma il vecchio proprietario, Mike Freelander, viene ucciso e sembra cercassero qualcosa in casa sua. Jessica si trova costretta a indagare finché non viene commesso anche un altro omicidio a complicare il tutto...

16. 9x05 In arte, Jessica Fox

La signora in giallo: una scena della serie

Bello vedere Jessica in una veste inedita, ovvero quella animata. Peccato però che il fumettista Stan Hatter abbia creato Jessica Fox utilizzandola per accusare alcune personalità di spicco, che ora vogliono citare in giudizio la povera scrittrice. Hatter giura di non essere lui il responsabile della vignetta incriminata, ma quando uno dei collaboratori di Stan, Ben Watanabe, viene trovato ucciso nel loro studio, è evidente che c'è qualcos'altro sotto tutta questa storia. Ovviamente toccherà a Jessica (Fox) scoprire la verità.

17. 9x09 Un Natale con la pistola

Angela Lansbury (sullo sfondo) in una scena de La signora in giallo

Un episodio natalizio e festivo ne La Signora in Giallo, ovviamente ambientato a Cabot Cove, in cui il magnate della città Alan Forsythe sta per accogliere in famiglia Charlie McCumber, veterano di guerra e fidanzato di sua figlia Elizabeth. Quando Charlie viene però ricattato e minacciato da un nastro registrato, la situazione sembra ribaltarsi, soprattutto quando l'uomo viene sospettato di omicidio. A sparare all'impiegata della ferramenta Wanda Andrews, possibile voce registrata del nastro ricattatorio, è stato qualcuno vestito da Babbo Natale. Insomma un Natale con la pistola. Chi si cela sotto il costume?

18. 10x05 Omicidio a Hasting Rock

La signora in giallo: una scena della serie

La Signora in Giallo ha guardato spesso al futuro ante litteram. Come Omicidio a Hasting Rock, l'episodio che prende il titolo da un suo libro che ora potrebbe diventare un gioco in realtà virtuale grazie alla Marathon Images. Ci sono però alcuni problemi con il programma e Jessica deve recarsi nella Silicon Valley per lavorare insieme ai programmatori sulla storia, in particolare il giovane informatico Alex Hooper, che conosce da quando viveva a Cabot Cove. Il capo programmatore James Lindstrom viene trovato morto e toccherà a Jessica e Alex hackerare la verità... oltre a sistemare il gioco in VR.

19. 10x08 Chi ha sparato allo sceriffo?

La signora in giallo: Angela Lansbury e Ron Masak in una scena

Anche lo sceriffo di Cabot Cove può diventare preda di un attentato. È quello che succede in Chi ha sparato allo sceriffo? Che rivede protagonista lo sceriffo Metzger. Dopo delle lettere minatorie e un tentativo di omicidio, il poliziotto è convinto sia stato Lou Keramides, proprietario di un ristorante che gestisce una bisca clandestina. Ma Jessica crede che la verità sia un'altra e, trovandosi Cabot Cove per risolvere alcuni problemi con il suo commercialista, approfittare per aiutare quello che oramai è un amico di vecchia data come lo era stato Amos.

Angela Lansbury: i 10 migliori film dell'attrice

20. 11x03 La giornata di Joshua Pebody

La signora in giallo: una scena della serie

Cabot Cove e Joshua Pebody ancora una volta protagonisti durante le celebrazioni per la giornata di Joshua Peabody, l'eroe cittadino morto durante la Guerra d'Indipendenza. Stanno girando un documentario dedicato al patriota, quindi il cinema si mescola con la finzione televisiva, e intanto spunta anche fuori una presunta lettera di George Washington, che accusa Peabody di essere un traditore. Nonostante lo shock iniziale, le riprese proseguono in attesa di verificare l'autenticità della lettera. Solo che un nuovo stop è causato dall'omicidio della regista mal voluta Amelia Farnum. Chi sarà stato?

21. 12x06-07 Ascolta la mia voce

La signora in giallo sigla

Forse il doppio episodio più suggestivo di tutta la serie poiché coniuga le origini anglo-irlandesi di Jessica McGill (il cognome da nubile) e della sua interprete Angela Lansbury. In visita al castello dell'amica Eileen O'Bannon (Fionnula Flanagan) in Irlanda, Jessica scopre che un fantasma o comunque una presenza sembra aggirarsi nei pressi della tenuta, anche perché è stato da poco trovato il cadavere di Nan, la cuoca di famiglia scomparsa un anno prima. Il padre della ragazza è convinto che sia stata uccisa, mentre Eileen vorrebbe vendere il castello a una catena di alberghi per non doverci pensare più. Una serie di altre mori misteriose complica la situazione, e Jessica vorrebbe aiutare il sergente Joyce a scovare il colpevole. La verità arriverà da un'iscrizione irlandese della cripta dov'è sepolta Nan che recita "Ascolta la mia voce".

22. 12x08 Giallo a Cinecittà

La signora in giallo

Chiudiamo la nostra classifica con un episodio ambientato a Roma e per giunta a Cinecittà. Jessica deve recarsi nel Belpaese perché stanno girando un film tratto da un suo romanzo e lei si è accorta che la storia è stata abbastanza stravolta. Vuole provare a salvare il film aiutando con la sceneggiatura, ma trova sul set un'atmosfera a dir poco infuocata (come già era capitato nella serie). Ovviamente il tutto sfocia in un incidente che coinvolge uno stunt e spetterà alla scrittrice scoprire la verità e l'identità del colpevole.

10 bizzarri crossover televisivi di cui probabilmente non conoscete l'esistenza

BONUS: 3x08 Realtà e fantasia

Angela Lansbury e Tom Selleck in una foto del crossover tra La signora in giallo e Magnum P.I.

Questo episodio crossover con Magnum P.I. vede Tom Selleck e Angela Lansbury lavorare insieme alle Hawaii quando Pamela Bates, amica di Jessica, sfugge miracolosamente a un omicidio. Ovviamente Magnum non approva l'intromissione di una dilettante ma scoprirà presto l'utilità della scrittrice quando lui stesso verrà accusato dell'aver attentato alla vita di Pamela. L'episodio Realtà e fantasia non poteva che intitolarsi in originale Magnum On Ice.