Gli Anelli del Potere, la seconda stagione sarà incentrata solo sui villain: "Non tutti si salveranno"

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è in arrivo quest'estate su Prime Video e sarà molto più dark della prima, in quanto si contenterà di più sui villain della storia.

"Ci piace dire che la Stagione 1 era principalmente incentrata sui nostri eroi", hanno spiegato gli showrunner Patrick McKay e J.D. Payne a Total Film. "Ma la seconda stagione è tutta incentrata sui cattivi". Come si intravede nel primo trailer della seconda stagione, l'azione riprende con Sauron all'apice dei suoi nuovi poteri, e questa volta ha anche un nuovo travestimento.

La Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà con i primi episodi il 29 agosto 2024, procedendo quindi al ritmo di un episodio alla settimana.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sam Hazeldine è il nuovo interprete di Adar

"Questa volta, l'agenda di Sauron mette tutto in moto: Adar [Sam Hazeldine, che ha sostituito Joseph Mawle nel ruolo] e il suo esercito di orchi; Galadriel [Morfydd Clark], Elrond [Robert Aramayo] e Gil-galad [Benjamin Walker] e i loro eserciti di elfi - che si scontreranno tutti insieme nella battaglia più ambiziosa che la nostra serie abbia mai visto, una battaglia da cui molti grandi protagonisti potrebbero non uscire vivi", hanno insistito gli showrunner.

Gli Anelli del Potere 2: l'arrivo di nuovi villain renderà la serie "più spaventosa"

In mezzo alla battaglia ci sarà anche uno dei personaggi minori della prima stagione. Stiamo parlando del fabbro elfico Celebrimbor, che diventerà quello che McKay e Payne definiscono "il protagonista principale", poiché la sua dinamica con Sauron costituirà la "relazione centrale" della storia.

Per quanto riguarda la storyline sul Re Durin III di Peter Mullan, gli sceneggiatori hanno anticipato: "Un motivo ricorrente nella mitologia riguarda la salute cagionevole di un re che porta a una malattia che mette in pericolo l'intero regno. La seconda stagione vede il rapporto incrinato tra Re Durin e suo figlio assumere una dimensione simile". Insomma, nulla sarà più come prima.