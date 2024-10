Gli Anelli del Potere 2: svelata l'identità dello Straniero e le origini del suo nome

Con l'ottavo episodio diffuso in streaming ieri su Prime Video, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha finalmente svelato l'identità dello Straniero interpretato da Daniel Weyman e le origini del suo nome.

Il mistero durava fin dalla prima puntata della stagione d'esordio, in cui il personaggio era misteriosamente precipitato dalle stelle sulla Terra di Mezzo, salvo poi essere ritrovato dalla popolazione di pelopiedi ed essere preso in scorta da due giovanissime abitanti di quei luoghi.

Il suo peregrinare in questa stagione lo ha condotto fino alla casa di Tom Bombadil, uno dei personaggi più enigmatici de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, con l'ultimo episodio che ha finalmente rivelato le sue origini e il suo destino. ATTENZIONE: non procedete oltre con la lettura dell'articolo se non volete incappare in SPOILER pesanti del finale di stagione.

Cosa è successo nell'ultimo episodio?

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è conclusa con un finale epico, che ha visto la città elfica di Eregion cadere sotto le nere lame di Adar (Sam Hazeldine) e della sua "famiglia" di Orchi, mentre Sauron è riuscito ad assicurarsi i nove Anelli del Potere creati per gli uomini dal maestro fabbro elfico Celebrimbor.

Tuttavia, questi non sono stati gli unici momenti fondamentali della storia di J.R.R. Tolkien presenti nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere: la città nanica di Khazad-dum ha visto il suo sovrano, Re Durin III, dilaniato dalla corruzione del suo anello fino alle profondità infernali della montagna, dove si era assopito un Balrog, e una delle storie più periferiche della stagione ha finalmente prodotto il momento più importante, anche se la maggior parte dei fan lo aveva previsto fin dall'inizio.

Chi è lo Straniero?

Come si è scoperto, praticamente tutte le teorie dei fan erano corrette: lo Straniero (interpretato dall'attore Daniel Weyman) è in realtà Gandalf il Grigio della saga del Signore degli Anelli!

Nel finale di questa seconda stagione, "Ombra e Fiamma", lo Straniero si riunisce con le sue amiche pelopiedi Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh) e Poppy Proudfellow (Megan Richards), che hanno tenuto compagnia ai loro cugini più addomesticati, gli Stoor, nelle terre desolate di Rhûn. Sfortunatamente, il villaggio degli Stoor è finito nel mirino del Mago Oscuro (Ciarán Hinds) e della sua banda di predoni con la maschera di teschio, che hanno ordinato di arrendersi al misterioso mago noto come Lo Straniero.

La minaccia si aggrava quando la strana figura della Terra di Mezzo nota come Tom Bombadil (Rory Kinnear) conduce lo Straniero a una visione di Nori e Poppy che vengono uccise dal Mago Oscuro, costringendolo a scegliere tra salvare i suoi amici e trovare il bastone magico che sbloccherà i suoi poteri e i suoi ricordi.

Gli Anelli del Potere 2, ecco in che modo Nenya corromperà Galadriel

Nel finale, lo Straniero incontra il Mago Oscuro nel villaggio degli Stoor. Quest'ultimo cerca di fare appello alla storia che lui e lo Straniero condividono come base per un'alleanza e critica la scelta della compagnia che ognuno di loro ha dovuto tenere da quando è arrivato nella Terra di Mezzo. Tuttavia, lo Straniero chiarisce di preferire la compagnia di gente come i pelopiedi e gli Stoor, e il Mago Oscuro la prende sul personale, usando la sua magia per scatenare una valanga che inizia a seppellire il villaggio di macerie e guadagnando il suo bastone magico come ricompensa per il suo amore e la sua lealtà verso i suoi amici.

La magia dello Straniero impedisce che la caduta dei massi uccida tutti gli Stoor, rendendolo una figura venerata ai loro occhi. Gli Stoor finiscono per diventare nomadi come i loro cugini pelopiedi e, mentre lasciano il villaggio, si fermano a ringraziare lo Straniero per il suo eroismo, chiamandolo "Grande Elfo" (Grand Elf).

Gli anelli del potere 2: la storia di Sauron può risolvere un mistero del romanzo 70 anni dopo

Lo Straniero si separa da Nori, Poppy e gli Stoor, avendo finalmente riacquistato abbastanza padronanza di sé e potere magico per riprendere la sua missione di proteggere la Terra di Mezzo dal male di Sauron. Torna a casa di Tom Bombadil e prende la grande decisione di scegliere il suo nome. Riflettendo sul fatto che il nome "Grande Elfo" può leggermente essere modificato in "Gandalf", lo Straniero già intuisce che quello sarà il suo destino.