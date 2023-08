Gli anelli del potere 2: la storia di Sauron può risolvere un mistero del romanzo 70 anni dopo

I libri e i film de Il signore degli anelli hanno lasciato molti dubbi intorno al legame tra Sauron e il suo Unico Anello, ma la seconda stagione de Gli anelli del potere potrebbe cambiare la situazione. Se nella prima stagione è stata rivelata l'identità del Signore Oscuro e la creazione dei tre Anelli Elfici, significa che i restanti Anelli del Potere arriveranno presto.

Con l'eruzione del Monte Fato è soltanto una questione di tempo prima che Sauron inizi a creare l'Unico Anello per dominarli tutti. Un'evoluzione narrativa mai raccontata prima e che potrebbe far parte della seconda stagione della serie, disponibile con il primo ciclo di episodi su Amazon Prime Video.

La connessione tra Sauron e l'Unico Anello non è mai stata chiara. In che modo è stata incapsulata la volontà del Signore Oscuro nell'anello. È in grado di influenzare negativamente soltanto chi lo porta con sé oppure anche Sauron è soggetto alle sue influenze negative?

L'ipotesi di un maggior approfondimento di questa linea narrativa potrebbe prendere piede nel corso della seconda stagione.

Gli Anelli del Potere: Halbrand nel finale della stagione 1

Nel cast de Gli anelli del potere, serie tv tratta dalle opere di J.R.R. Tolkien, troviamo Morfydd Clark, Sophia Nomvete, Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Charlie Vickers e Nazanin Boniadi.