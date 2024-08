Gli Anelli del Potere 2, ecco in che modo Nenya corromperà Galadriel

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere terminava con la grande rivelazione che Sauron era sempre stato in agguato in mezzo ai nostri eroi, impersonando il re caduto delle Terre del Sud, Halbrand (Charlie Vickers).

Quando la guerriera elfica Galadriel (Morfyyd Clark) ha capito che il suo fidato compagno era il signore oscuro, era ormai troppo tardi: Sauron aveva già manipolato gli Elfi e i loro fabbri (tra cui il famoso Celebrimbor) per creare i primi tre Anelli del Potere, che aveva "regalato" agli Elfi.

Anche se Galadriel sa che Halbrand è Sauron, non si rende ancora conto del pericolo che gli Anelli del Potere rappresentano. Con l'inizio della seconda stagione, Galadriel inaugurerà anche il suo legame con l'anello Nenya (l'Anello dell'Acqua), l'oggetto che darà forma al suo destino.

"Sta per accadere una cosa che le cambierà la vita. Sta per conoscere Nenya, il suo anello", ha commentato Morfyyd Clark durante un evento promozionale della serie. "È davvero emozionante vedere come la magia si insinua".

Gli anelli del potere 2 si concentrerà sull'ascesa di Sauron: "La più grande storia mai raccontata"

L'attrice ha proseguito, analizzando il legale tra l'anello e il suo personaggio: "Quindi gli anelli sono questo nuovo tipo di arte, scienza e magia, e il loro potere è sconosciuto a chiunque nella Terra di Mezzo. E non riveleranno il loro potere in modo semplice".

La Clarke ha proseguito: "Sono piuttosto complessi e sono esseri in sé... ma anche... non si rivelano interamente, se questo ha senso: non si indossa un anello e si dice 'Oh fa questo!'. È un viaggio ed è una magia che fluttua e cambia, cambia con la Terra di Mezzo. L'oscurità del ritorno di Sauron sta influenzando tutto nella Terra di Mezzo, e gli anelli fanno parte della Terra di Mezzo". La Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà su Prime Video il 29 agosto.