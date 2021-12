Andrew Garfield scambiato per un attore di Harry Potter, la sua reazione è adorabile

Di recente Andrew Garfield è stato protagonista di una intervista della serie Wired Autocomplete, la sua reazione dopo essere stato scambiato per un attore della saga di Harry Potter è davvero adorabile.

Tick, Tick... Boom!: Andrew Garfield in una scena

Tra le domande più digitate su Google dai fan che riguardano Andrew Garfield compare anche "In quale Harry Potter recita Andrew Garfield?". La gaffe degli utenti ha divertito molto l'attore inglese che, pur non avendo mai partecipato al franchise di Harry Potter né allo spinoff Animali fantastici, ha reagito in modo davvero divertente esclamando:

"Hahahaha! Non lo so! Abbastanza sicuro nessuno. Sono lusingato di essere considerato un Malandrino. Un cast fatto dai fan di un giovane Remus Lupin nei Malandrini. È un pensiero dolce e apprezzo la vostra considerazione".

Come allude l'attore, il motivo per cui è associato da alcuni al franchise di Harry Potter su Google potrebbe avere a che fare con un popolare fancasting dei Malandrini. Alcuni fan hanno immaginato Andrew Garfield nel ruolo di un giovane Remus Lupin, Aaron Taylor Johnson nei panni di James Potter, Jamie Bell in quelli di Peter Pettigrew e Ben Barnes come Sirius Black. La fantasia ha entusiasmato talmente i fan da diventare virale.

Nella saga di Harry Potter Remus Lupin è stato interpretato da David Thewlis in quattro film, a partire da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. I Malandrini erano i migliori amici che frequentavano Hogwarts all'epoca dei genitori di Harry, e il gruppo creò la famosa Mappa del Malandrino. Lupin è un lupo mannaro noto anche come Moony e uno degli insegnanti di Difesa contro le Arti Oscure della scuola durante gli eventi della serie di Harry Potter.