Jude Law e Andrew Garfield saranno Siegfried e Roy nella miniserie Wild Things

Gli attori Jude Law e Andrew Garfield saranno i protagonisti di una nuova miniserie intitolata Wild Things che verrà prodotta per Apple TV+.

Le due star avranno la parte dei famosi Siegfried e Roy e il progetto è stato scritto da John Hoffman, già nel team di Only Murders in the Building.

I dettagli della miniserie

Il nuovo progetto destinato alla piattaforma di streaming è tratto dal podcast Wild Things: Siegfried & Roy e sarà composto da otto episodi della durata di un'ora.

Hoffman sarà coinvolto anche come showrunner e produttore esecutivo.

Al centro della trama ci sarà il complicato rapporto tra i due showmen che, insieme alle loro tigri bianche, ricevono l'incarico di trasformare Las Vegas in una destinazione adatta a tutta la famiglia.

The Order: un primo piano di Jude Law a Venezia 2024

I due protagonisti della storia, interpretati da Jude Law e Andrew Garfield, cercano di portare all'estremo il concetto di illusione e realtà, personalmente e professionalmente, fino a quando una tragedia cambia tutto e dà il via a un mistero che circonda il loro ultimo show nella città di Las Vegas.

Il team coinvolto nella realizzazione della miniserie

La produzione inizierà questo autunno e Matt Shakman (WandaVision, Monarch: Legacy of Monsters) sarà il regista del pilot e verrà coinvolto come produttore esecutivo insieme a Hoffman, impegnato anche come regista.

Nel team della produzione ci saranno anche Brian Grazer, Kristen Zolner e Natalie Berkus di Imagine Entertainment, in collaborazione con Tony Leondis, Kathy Ciric e Will Malnati, che aveva ideato, narrato e prodotto il podcast per AT WILL MEDIA.

Law, recentemente, ha recitato nella serie di Star Wars intitolata Skeleton Crew, e ha interpretato Vladimir Putin nel film del regista Olivier Assayas intitolato The Wizard of Kremlin, che ne racconta l'ascesa in Russia. Ambientato tra i primi anni '90 e i primi anni 2000.

Garfield, invece, ha recitato in After the Hunt, il lungometraggio diretto da Luca Guadagnino che ha tra le sue star anche Julia Roberts.