Andrew Garfield rimpiazza Matthew McConaughey in The Rage

Focus Features sarebbe alle trattative finali per acquisire i diritti del film The Rage, dramma storico diretto da Paul Greengrass, tra i titoli di punta dell'attuale Marché du Film di Cannes.

La novità principale riguarda il ruolo del protagonista, inizialmente assegnato a Matthew McConaughey che invece dovrebbe essere assegnato a Andrew Garfield.

Il personaggio di Andrew Garfield in The Rage

Nel film, Garfield dovrebbe interpretare un contadino che diventa il leader di una rivolta, probabilmente ispirata alla figura storica di Wat Tyler, che guidò l'insurrezione prima di essere ucciso dalle forze fedeli a re Riccardo II.

Andrew Garfield in una scena di The Social Network

The Rage, scritto e diretto da Paul Greengrass, è incentrato sulla rivolta dei contadini del 1381, una delle più importanti rivolte popolari nella storia d'Inghilterra, tra difficoltà economiche, disordini politici e pesanti tassazioni. Greengrass manca dal grande schermo dal 2020, quando portò al cinema Notizie dal mondo con Tom Hanks.

L'ascesa di Paul Greengrass nel cinema

Grazie alla tecnica di ripresa con la camera a mano utilizzata nella saga di Bourne, Paul Greengrass ha ridefinito il cinema action contemporaneo, certificandolo come uno dei registi più influenti di Hollywood. Dopo la regia di Doug Liman del primo capitolo, Greengrass prese le redini di Bourne dal secondo film, The Bourne Supremacy, del sequel The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo e del successivo Jason Bourne.

Matt Damon sul set di Jason Bourne

Tra i suoi lavori maggiormente acclamati spiccano Captain Phillips - Attacco in mare aperto, United 93 e Bloody Sunday, drammi ispirati a fatti realmente accaduti, tra caos ed eroismo. Di recente, Paul Greengrass ha concluso le riprese di The Lost Bus per Apple TV+, che racconta il devastante incendio Camp Fire del 2018 in California.

Nel cast del film, Matthew McConaughey e Jamie Lee Curtis.