Andrew Garfield e quel bizzarro dettaglio sulla sua pagina di Wikipedia: la smentita dell'attore

Andrew Garfield ha parlato, per la prima volta in assoluto, di quel bizzarro dettaglio presente sulla sua pagina di Wikipedia: 'Non è vero, non so come sia nata questa voce.'

Andrew Garfield ha stroncato una volta per tutte una diceria piuttosto peculiare, nata negli ultimi anni, che si è diffusa online dopo che un utente ha inserito delle informazioni errate sulla pagina di Wikipedia del celebre attore britannico con cittadinanza statunitense.

Andrew Garfield è Jack in Boy A

Durante l'ultimo segmento di un articolo della rivista GQ chiamato "Actually Me", pubblicato lo scorso venerdì, la star di Tick, Tick... Boom!, rispondendo ad alcune domande su se stesso presenti sul web, ha smentito una voce secondo la quale sarebbe un "appassionato filatelico".

"Devo dire che questa è la cosa più strana di sempre... ormai ho perso il conto, ma un discreto numero di persone mi ha fatto varie volte domande del tipo: 'Allora qual è il tuo francobollo più prezioso?', al che io, ignaro, ho sempre risposto: 'Cosa?'", ha spiegato l'attore.

Tick, Tick... Boom!: Andrew Garfield durante una scena del film

"Non sono un collezionista di francobolli, non è vero e non so come sia nata questa voce", ha chiarito una volta per tutte Andrew Garfield. L'attore britannico ha anche spiegato perché ha cancellato la sua pagina Facebook dopo aver recitato in The Social Network, rivelando di avere un account Instagram segreto che usa "di tanto in tanto".