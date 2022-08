Andor: un villain è ispirato da Breaking Bad

È comune che nel mondo del cinema ci siano influenze tra vari prodotti appartenenti a universi completamente distinti, ma chi avrebbe mai pensato che Breaking Bad potesse influenzare Star Wars? Denise Gough, che in Andor interpreta l'ufficiale Imperiale Dedra Meero, ha rivelato che il suo personaggio è ispirato da Gus Fring, proveniente della famosa serie di Vance Gilligan.

Dato che Andor porterà gli spettatori indietro nel tempo rispetto a Rogue One: A Star Wars Story, ai tempi in cui il pianeta natale di Cassian venne distrutto dall'Impero, è normale che nuovi nemici vengano introdotti. Tra questi ci sarà Dedra Meero, un ufficiale di alto grado che, chiaramente, non ha in simpatia il protagonista. Durante una recente intervista, Denise Gough ha rivelato che il suo personaggio è stato altamente influenzato dal villain di Breaking Bad, interpretato in maniera memorabile da Giancarlo Esposito.

In particolare, l'attrice è stata influenzata dalla natura definita da lei "meticolosa" di Gus, che ha provato a riprodurre nel suo ufficiale Imperiale. Denise, inoltre, ha rivelato di prendere ispirazione anche da Melanie Cavill, personaggio di Snowpiercer interpretato da Jennifer Connelly.

In uscita su Disney+ il 21 settembre, Andor rappresenta un prequel a Rogue One, seguendo l'ex ladro, ora diventato spia, nei cinque anni precedenti allo spin-off di Star Wars ambientato durante i primi anni della Ribellione. Diego Luna ritornerà nei panni del protagonista, insieme a Genevieve O'Reilly e Forest Whitaker, che entrambi ricopriranno gli stessi ruoli della pellicola. Tra i nuovi arrivati del cast abbiamo invece Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Kyle Soller e Fiona Shaw.

Insomma, non vediamo l'ora di fare la conoscenza di Dedra Meero in Andor, dato che sembra un cocktail interessante tra diversi antagonisti del mondo della televisione. Ovviamente non la vedremo compiere omicidi sanguinosi come Gus Fring, ma le aspettative, come per ogni nuovo villain in Star Wars, sono altissime.