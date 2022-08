Andor: Diego Luna svela la durata dei primi tre episodi

Diego Luna ha parlato della serie Andor svelando la durata dei primi tre episodi del progetto ideato come prequel di Rogue One.

Andor, la serie prequel di Rogue One, arriverà il 21 settembre su Disney+ e Diego Luna ha rivelato qualche nuovo dettaglio della serie, come la durata dei primi 3 episodi.

L'attore, ospite di The View, ha infatti commentato la scelta di posticipare il debutto dell'atteso progetto di circa un mese.

Diego Luna, parlando sello slittamento di Andor, ha raccontato: "L'idea era di proporre il più possibile immediatamente e Disney+ non lo fa spesso. Quindi saranno distribuiti tre episodi il 21 settembre... ed è grandioso perché è indipendente. Si tratta di una serie che riesce a essere autonoma. Abbiamo bisogno di una buona possibilità per introdurre tutti i personaggi, i pianeti, l'atmosfera, il tono dello show, è sarà grandioso".

L'interprete di Cassian Andor ha quindi aggiuntio: "Potrete vedere tre episodi, per un totale di quasi due ore".

Ogni puntata della serie ideata da Tony Gilroy sarà quindi di circa 35-40 minuti.

Nl cast ci saranno anche Stellan Skarsgård (The Avengers), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Kid Who Would Be King), Kyle Soller (Poldark), Genevieve O'Reilly che sarà Mon Mothma e Forest Whitaker nella parte di Saw Gerrera.

Lo showrunner Tony Gilroy, durante la Star Wars Celebration, ha confermato che la prima stagione sarà composta da dodici episodi e sarà seguita da una seconda, sempre da 12 puntate, le cui riprese inizieranno in autunno.

La storia sarà ambientata cinque anni prima di Rogue One.