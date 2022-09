Andor, Tony Gilroy: "La nostra parola d'ordine? Evitare il Fan-Service!"

Lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, assicura che la serie si è completamente distaccata dal concetto di fan-service per proporre un prodotto realistico e autentico.

Lo showrunner di Andor, serie prequel della saga di Star Wars da oggi su Disney+, ha spiegato di non essere preoccupato di dover compiacere, tutt'altro. Il suo mandato durante la lavorazione dello show era evitare il fan-service aa ogni costo.

Andor: una foto di Diego Luna e Stellan Skarsgård

Qui trovate la nostra recensione dei primi episodi di Andor. Nel corso di un'intervista con IGN, il 66enne Tony Gilroy ha spiegato come la sua massima preoccupazione fosse raccontare una buona storia:

"Non volevamo avere niente a che fare col fan service. Fin dal principio il nostro mandato è stato non essere cinici, realizzare uno show reale e onesto."

Star Wars: Andor racconta la storia di Cassian Andor, l'ufficiale dell'intelligence ribelle interpretato da Diego Luna, che abbiamo incontrato per la prima volta in Rogue One: A Star Wars Story.

È essenzialmente la storia del viaggio di un uomo alla ricerca del suo posto in un mondo che sta lottando con l'occupazione imperiale e l'oppressione che ne deriva. A parte lo stesso Andor, l'attenzione è rivolta alle persone comuni che vivono sotto il dominio imperiale, dando voce agli oppressi nella galassia molto, molto lontana.

Pur senza esagerare, la serie troverà anche lo spazio per qualche cameo che farà felici i fan della saga di Star Wars. Non è un segreto che la leader dell'Alleanza Ribelle Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) comparirà nello show:

"Introdurremo i personaggi lungo il cammino. Non credo sia un segreto che Forest Whitaker sia nello show... Saw Gerrera è nello show. Ci saranno altre persone. Ma quando le portiamo, le portiamo perché ne abbiamo bisogno e perché c'è qualcosa che possono fare davvero".

Nel cast di Andor troviamo Diego Luna nei panni di Cassian Andor, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Forest Whitaker, Adria Arjona, Denise Gough, Fiona Shaw e Kyle Soller.