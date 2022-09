'Andor: le prime reazioni la definiscono "la miglior serie spinoff di Star Wars"

Tutti pazzi per Andor, le prime reazioni della critica americana premiano lo show che arriverà domani su Disney+ e si candida a diventare la miglior serie di Star Wars di sempre.

Prime reazioni molto positive in attesa dell'uscita di Andor, serie spinoff della saga di Star Wars disponibile da domani su Disneye+ con il primo episodio. La critica americana parla di una serie "complessa, matura" arrivando a definirla "la miglior serie dell'universo di Star Wars fino a oggi".

Andor: un momento della serie

Andor, serie prequel del film (anch'eesso prequel) Rogue One: A Star Wars Story, rivede Diego Luna nel ruolo di Cassian Andor. Lo show durerà cinque anni in cui il personaggio del titolo passa da egoista e individualista a coraggioso ribelle che sfida l'Impero mettendo a repentaglio la propria vita.

Oltre a riportarci nella galassia molto, molto lontana, Andor segna anche il ritorno di Genevieve O'Reilly nei panni di Mon Mothma, figura importante che ha contribuito a organizzare la ribellione dopo aver realizzato le intenzioni malvagie di Palpatine mentre era una senatrice nell'Impero. Il cast comprende anche Forest Whitaker, Anton Valensi, Alex Ferms, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Fiona Shaw.

Andor è stato creato e scritto da Tony Gilroy, già autore di Rogue One: A Star Wars Story. Il creatore della serie non solo ha anticipato la stagione 2 di Andor, ma ha anche spiegato come verrà raccontata l'intera storia.

Andor: il nuovo trailer conferma la timeline della serie

La critica di Collider, Maggie Lovitt, ha scritto che Andor è "diverso da qualsiasi storia di Star Wars che abbiamo visto prima". Ha affermato che la serie è "grintosa e matura" e ha definito il creatore della serie Tony Gilroy "un genio". Lovitt ha anche scritto che Andor mette in mostra il potenziale dell'universo di Star Wars e ha elogiato il cast dell'ensemble per la loro energia e per le performance "elettriche".

Sempre da Collider, il caporedattore Steve Weintraub e la critica Meredith Loftus hanno elogiato Andor. Weintraub ha celebrato il fatto che non ci siano spade laser, nessun Jedi e niente Tatooine, e ha affermato che potrebbe diventare la sua serie preferita di Star Wars. Loftus era soddisfatta dei personaggi moralmente ambigui e ha preso in giro alcuni cameo e Easter egg.

Molti critici concordano sul fatto che Andor racconti una storia matura grazie a una produzione e a un cast di livello. Adam Lance Garcia di Real Radio Room ha scritto che la serie è complessa e "onora tutto ciò che è accaduto prima", mentre Laura Sirikul di Empire Magazine l'ha definita "assolutamente bella". Michael Lee di Geeks of Doom ha sottolineato il fatto che la serie "ha temi risonanti" che riflettono sul mondo di oggi.