Andor: Tony Gilroy ha elogiato la "libertà" offerta dallo streaming

Lo sceneggiatore e creatore di Andor, Tony Gilroy, si è recentemente espresso nei confronti dell'attuale situazione che stanno vivendo gli sceneggiatori a Hollywood, dicendo che al momento il "caos" sta rimodellando l'industria dell'intrattenimento. Le sue riflessioni fanno riferimento anche alla possibilità di un nuovo sciopero degli sceneggiatori per via della scadenza del contratto a maggio, con il Writers Guild of America (WGA) che si sta organizzando per negoziare con l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi (AMPTP).

Andor: Diego Luna in una scena

"Siamo in una sorta di forma totalmente libera in questo momento. Non credo che nulla abbia importanza", ha detto il creatore di Andor in riferimento all'attuale era dello streaming (tramite Deadline), durante un panel organizzato a New York dal sindacato degli sceneggiatori americani in occasione dei WGA Award. Gilroy ha spiegato: "Quello che sta accadendo in questo momento non coinvolge solamente lo schermo, o la pagina stampata, o questa realtà, secondo me. Penso che stia avendo un impatto anche sugli affari, mi riferisco alla questione dello sciopero e tutto il resto. C'è il caos assoluto e totale in questo momento, ma in senso positivo. Non credo ci siano regole. È una situazione così dannatamente eccitante".

Anche se le sue parole possono risultare interessanti, Tony Gilroy non anticipa nulla sulla situazione degli sceneggiatori. Per adesso sappiamo solamente che lo SVA Theatre è uno dei luoghi in cui il sindacato sta convocando le riunioni dei membri questa settimana prima dell'inizio dei negoziati. Non è stata ancora specificata una data per i colloqui.

Andor: per Diego Luna il successo della serie è arrivato "perché è qualcosa di diverso"

Non ci resta che attendere nuovi dettagli verso Andor, rifacendoci gli occhi con le nuove immagini dal set.