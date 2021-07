Andor: la serie spin-off di Star Wars nel caos per via di un focolaio di Covid-19

La serie TV Andor, spinoff di Star Wars è stata colpita da un'epidemia di Covid-19 proprio durante la lavorazione sul set, con alcuni membri del team sono risultati positivi al virus, obbligando molti settori di lavorazione all'isolamento.

Secondo quanto riferito dal The Sun, due membri del team della serie Andor, prequel di Rogue One, sono risultati positivi al Covid-19, mentre altri hanno manifestato alcuni sintomi senza ancora sapere l'esito dei tamponi, costringendo così all'isolamento interi dipartimenti di lavorazione. Si presume che al momento siano 24 i dipendenti in quarantena, ma un insider del team afferma che nonostante il virus si sia diffuso sul set, le riprese non si fermeranno.

Secondo quanto riportato da Sun e Daily Mail, sembra che alcuni membri del cast abbiano timore a continuare le riprese per paura di portare il virus a casa ai propri cari. Una situazione difficile, che sicuramente rallenterà la lavorazione di Andor, iniziata già da qualche mese.

Star Wars: Andor vedrà Diego Luna riprendere il suo personaggio, il Capitano Andor, in una storia che ripercorre i primi giorni della Ribellione contro l'Impero. Ambientato 5 anni prima della Battaglia di Yavin, i seguaci saranno in grado di vedere l'Impero nella sua piena gloria.

La serie dovrebbe uscire nel 2022 su Disney+, salvo ulteriori ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19.