Andor: le foto e i video dal set anticipano il ritorno di un personaggio defunto di Rogue One

Le nuove foto e i video dal set della serie Disney+ Andor, ispirata all'universo di Star Wars, rivelano il ritorno di un personaggio defunto di Rogue One: A Star Wars Story: si tratta di Ruescott Melshi.

L'universo di Star Wars è sempre piuttosto misterioso e al momento i dettagli di Andor non sono ancora stati svelati, ma ci sono alcuni aggiornamenti riguardo al cast. A fianco del protagonista Diego Luna, che tornerà nei panni di Cassian Andor, ci saranno Genevieve O'Reilly, che ha interpretato Mon Mothma in Rogue One: A Star Wars Story e Star Wars: Episodio III- La vendetta dei Sith, e Robert Emms di Chernobyl, che è stato recentemente scritturato per la serie Disney+. Molti speravano di vedere il ritorno di K-2SO, droide doppiato da Alan Tudyk, ma la prima stagione di Andor non prevede la sua presenza. Non si sa quali altri membri del Rogue One Squadron torneranno nel prequel, tuttavia, un membro dell'equipaggio è stato apparentemente confermato.

Le foto e i video diffusi su Twitter dall'account Nação Star Wars mostrano Duncan Pow, interprete del Sergente Ruescott Melshi in Rogue One, sul set della serie Disney+ impegnato a girare una scena con Diego Luna. In un primo tempo si pensava che l'attore presente nelle foto fosse Nick Blood (Agents of S.H.I.E.L.D.), ma un'immagine più ravvicinata conferma che si tratta proprio di Duncan Pow.

Star Wars: Andor, la prima foto dal set della serie Disney+ anticipa il nuovo pianeta

Anche se la presenza di Pow nel cast di Andor non è ancora stata conferma, il suo ritorno non è esattamente una sorpresa visto che nel film, Melshi è un alleato di Cassian Andor. Secondo le anticipazioni, la serie Andor potrebbe durare più di una stagione il che significa che ci saranno molteplici opportunità per personaggi quali Jyn Erso (Felicity Jones), Chirrut Îmwe (Donnie Yen) o Saw Gerrera (Forest Whitaker) di fare ritorno. Secondo i report, Obi-Wan Kenobi, interpretato da Ewan McGregor, avrà un ruolo ricorrente in Andor che sarà collegata alla sua serie spin-off.