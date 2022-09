Andor: il nuovo trailer conferma la timeline della serie

Andor farà finalmente debutto su Disney+ questo mese, e seguirà le vicende di Cassian Andor prima degli eventi di Rogue One. La serie è già stata confermata per un totale di due stagioni, e un nuovo trailer pubblicato su YouTube conferma il suo posto all'interno dell'universo di Star Wars.

"Prima che una nuova speranza emerga in una galassia lontana, lontana. Prima della creazione di un'arma devastante conosciuta come la Morte Nera. E prima che un gruppo di ribelli conosciuti come Rogue One si uniscano per la prima volta. Un ladro insospettabile chiamato Cassian Andor si imbarcherà in un viaggio che susciterà la nascita di una Ribellione e metterà in modo tutto ciò che avete imparato a conoscere". Queste sono le parole pronunciate da Diego Luna, protagonista della serie, all'interno del nuovo trailer.

Inoltre, l'attore in una recente intervista per The Hollywood Reporter ha parlato ancora più dettagliatamente della timeline di Andor: "Pensa che sia perfetta. È adorabile. È praticamente quattro differenti film. Tre episodi saranno un blocco veramente forte che esplorerà un anno, e quello dopo, e quello dopo ancora. C'è anche spazio tra ogni blocco dove il tempo scorre, quindi possiamo evolverci e trasformarci."

Andor: Diego Luna svela la durata dei primi tre episodi

I primi due episodi di Andorfaranno capolino su Disney+ il 21 settembre, seguiti da rilascio settimanale. Anche voi state aspettando trepidanti la serie?