Andor: la censura ha cambiato una frase del finale

Anche se l'ultimo episodio della prima stagione di Andor ha convinto i fan di tutto il mondo, a quanto pare uno dei suoi momenti chiave avrebbe dovuto essere ben diverso. La censura, però, è intervenuta tempestivamente sostituendo un "F***k" con un "Fight".

A parlarne è stata Denise Gough (Dedra Meero in Andor), nel corso di una recente intervista con Empire in cui ha rivelato il modo in cui è stata trasformata una delle frasi che probabilnente sarebbe stata destinata a essere una delle più iconiche della serie. In base alle sua parole sembra proprio che il "Fight the Empire", pronunciato da Maarva Andor in origine avrebbe dovuto essere "Fu**k the Empire", riscuotendo immediatamente consensi sul set.

Andor, Tony Gilroy anticipa: "Nella seconda stagione vedremo diversi salti temporali"

Pur se ostracizzato dai moralismi di settore, il regista del finale di Andor, Benjamin Caron, è riuscito a preservare lo spirito del momento, e ha utilizzato la frase originale in un post Instagram dedicato alla serie.

Andando oltre il finale di Andor, ora gli occhi di tutti sono puntati verso il futuro della serie, con una seconda stagione che promette uno stile differente e sempre più vicino a Rogue One: A Star Wars Story.