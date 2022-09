Andor: il nuovo poster della serie mostra l'inizio della Ribellione

Disney ha rilasciato un nuovo poster di Andor, la prossima serie ambientata nell'universo di Star Wars a fare capolino sulla piattaforma streaming. L'immagine ci offre uno sguardo al periodo di inizio della Ribellione, mostrandoci alcuni dei personaggi principali dello show, ovviamente capeggiati dal protagonista.

In Andor vedremo il ritorno di Diego Luna nei panni del capitano Cassian Andor; la serie, ambientata cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, seguirà infatti le avventure dell'ex spia ribelle durante i primi anni della Ribellione. Tra i temi esplorati vi saranno, ovviamente, lo spionaggio e delle missioni complesse con l'obiettivo di riportare speranza nella galassia, la quale è in mano allo spietato Impero.

Nella nuova immagine vediamo al centro Diego Luna nei panni del protagonista, accompagnato da Genevieve O'Reilly come Mon Mothma, Stellan Skarsgård come Luthen Rael, Forest Whitaker come Saw Gerrera e altri.

Andor: Diego Luna svela la durata dei primi tre episodi

La serie è prodotta esecutivamente dallo showrunner Tony Gilroy, il quale ha diretto anche le nuove riprese di Rogue One; egli doveva dirigere inizialmente tre episodi di Andor, ma è stato costretto a cedere la sua posizione a Toby Haynes (Black Mirror) a causa di problemi legati ai viaggi durante la pandemia.

Andor sarà composta in totale da dodici episodi, con i primi tre che faranno debutto su Disney Plus il 21 settembre 2022. Cosa ne pensate del nuovo poster? Anche voi state aspettando con ansia l'uscita della serie?