Star Wars: Andor, la prima foto dal set della serie Disney+ anticipa il nuovo pianeta

La prima foto dal set di Star Wars: Andor offre un primo sguardo al nuovo pianeta della galassia lontana lontana dove saranno ambientate le avventure del personaggio interpretato da Diego Luna nella serie Disney+.

La foto, diffusa da Bespin Bulletin, mostra la costruzione di un green screen in Buckinghamshire e indica che le riprese della serie cominceranno a breve e che la produzione farà largo uso di effetti digitali per creare l'ambientazione fantascientifica.

Andor, prequel di Rogue One: A Star Wars Story, deve lo sceneggiatore del film Tony Gilroy nel duplice ruolo di creatore e showrunner. Diego Luna tornerà a vestire i panni della spia dell'Allienza Ribelle Cassian Andor.

Nel cast troviamo, inoltre, Genevieve O'Reilly nel ruolo della leader dei Ribelli Mon Mothma e i nuovi arrivi nell'universo di Star Wars Stellan Skarsgård, Denise Gough e Kyle Soller. Alan Tudyk tornerà a dar voce al droide K-2SO.

Baby Yoda: 5 cose che (forse) non sapete sull'icona più tenera di Star Wars

Secondo la sinossi di Andor, la serie racconterà le avventure della spia dei Ribelli Cassian Andor durante gli anni formativi della ribellione e prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Si profilano avventure spionistiche ad alto tasso di rischio e missioni galattiche per ridare speranza ai popoli nella morsa dell'Impero.

Andor è solo una serie live action di Star Wars in preparazione. Tra le altre, Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor e Hayden Christensen; Ahsoka, con Rosario Dawson nel ruolo del personaggio apparso in The Mandalorian, Rangers of the New Republic, che sarà ambientato subito dopo Il ritorno dello jedi, e The Acolyte, ambientato durante il crepuscolo dell'era della Nuova Repubblica.