Andor: Diego Luna sul set della nuova serie dell'universo di Star Wars (FOTO)

Nuove foto che arrivano dal set di Andor mostrano Diego Luna nei panni del protagonista dell'inedita serie TV ambientata nell'universo di Star Wars, in uscita nel 2022 nel catalogo di Disney+.

All'inizio di questa settimana, milioni di appassionati sparsi per il mondo hanno celebrato lo Star Wars Day, omaggiando nelle modalità più disparate la celeberrima saga di George Lucas. I fan di Guerre stellari sono stati ripagati con alcune nuove foto che arrivano direttamente dal set di Andor, la nuova serie TV che uscirà il prossimo anno su Disney+. Lo show in questione, creato da Tony Gilroy, rappresenta un prequel di Rogue One: A Star Wars Story e segue il personaggio Cassian Andor cinque anni prima degli eventi del film. Per interpretare il protagonista della serie è stato scelto Diego Luna, attore che i fan possono vedere direttamente sul set tramite le foto condivise da Page Six. Gli scatti in questione mostrano Luna con un nuovo costume, affiancato da uno stormtroopers.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile coinvolgimento di Ewan McGregor, attore che farà ritorno nell'universo di Star Wars tramite una serie TV interamente dedicata ad Obi-Wan Kenobi, personaggio da lui già interpretato nella trilogia prequel di Guerre Stellari. Nel corso di un'intervista col collega Eddie Izzard, Ewan McGregor si è detto eccitato per la nuova avventura galattica dichiarando:

"Sarà semplicemente fantastico ripetere l'esperienza. È così divertente, ho fatto il mio ultimo Star Wars nel 2003 ed era tanto tempo fa. L'idea di farlo di nuovo ora è solo più eccitante di allora. Sono entusiasta di avere la possibilità di interpretare di nuovo Obi-One Kenobi. Ho sempre pensato che ci fosse una storia tra la mia incarnazione e quella di Alec Guinness ed è quello che racconteremo".

Andor: la serie Star Wars con Diego Luna debutterà nel 2022, ecco il video di presentazione

Di seguito, riportiamo la sinossi di Rogue One: A Star Wars Story: "Da Lucasfilm arriva il primo dei film indipendenti di Star Wars, un'avventura epica completamente nuova. In un momento di conflitto, un gruppo di improbabili eroi si uniscono in una missione per rubare i piani alla Morte Nera, l'ultima arma di distruzione dell'Impero. Questo evento chiave nella timeline di Star Wars riunisce persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie e, così facendo, diventano parte di qualcosa di più grande di loro stesse".