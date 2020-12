Andor: la serie Star Wars con Diego Luna debutterà nel 2022, ecco il video di presentazione

La serie televisiva di Star Wars, Andor, prequel del film Rogue One, arriverà sugli schermi di Disney+ nel 2022, come confermato dai produttori: ecco un video di presentazione.

Andor, la serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story, debutterà nel 2022 su Disney+, come rivelato da Kathleen Kennedy.

Durante l'evento Disney in cui lo studio sta svelando i suoi nuovi progetti è stato inoltre condiviso uno sneak peek del progetto con star Diego Luna.

Lo show dedicato alla storia di Cassian Andor sarà composto da dodici puntate e le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. La serie su Cassian Andorsarà uno spy thriller incentrato sulle gesta del personaggio di Diego Luna. La storia sarà ambientata durante la prima fase della Ribellione, molto prima che Jyn Erso e la sua banda di fuorilegge decidano di rubare i piani della Death Star. Adria Arjona affiancherà Diego Luna come protagonista femminile. Con loro Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Kyle Soller e Alan Tudyk che tornerà nel ruolo del droide K-2SO.

Qualche settimana fa, Diego Luna, parlando dello show, aveva sottolineato che racconterà la storia di Cassian Andor: "Si tratta praticamente di tutto quello che bisogna conoscere per capire Rogue One. La storia del passato del personaggio" Le riprese della serie sono già iniziate a Londra da qualche settimana.