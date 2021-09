Andor, Diego Luna conferma la fine delle riprese e anticipa: "Ritroverete volti noti"

Diego Luna conferma la fine delle riprese di Andor, la serie dedicata al suo personaggio di Star Wars, Cassian Andor, in arrivo su Disney+ nel 2022 e anticipa che lo show vedrà la presenza di volti noti al pubblico di fan.

Rogue One: Diego Luna interpreta Cassian Andor

Andor, serie composta da 12 episodi, vede Diego Luna in duplice veste di interprete e produttore esecutivo.

"Ritroverete volti familiari", ha anticipato l'attore a Deadline a proposito di Andor mentre promuoveva il ritorno della serie originale di Amazon Prime Video Pan y Circo l'8 ottobre. "Non posso dire altro sul progetto perché non posso anticipare il finale. Non importa quello che dico, non posso rovinare il finale".

Parlando delle difficoltà di girare Andor durante l'emergenza sanitaria, la star messicana ha aggiunto:

"A essere onesti, è stata una tale benedizione fare questo lavoro e farlo in queste circostanze. Ho avuto la possibilità di lavorare con una squadra di cui non potrei essere più orgoglioso. È un momento difficile per essere là fuori a girare, e siamo stati davvero fortunati. Abbiamo finito le riprese e ora ci stiamo preparando per l'accoglienza del pubblico. Anche se non posso dire molto, quello che posso anticipare è che l'esperienza è stata letteralmente una trasformazione per me. È qualcosa che volevo davvero fare e che pensavo di non essere in grado di fare. Sono più che felice".

Star Wars: Andor, Ewan McGregor comparirà nella serie nel ruolo di Obi-Wan Kenobi?

Andor, prequel di Rogue One: A Star Wars Story, vede lo sceneggiatore del film Tony Gilroy nel duplice ruolo di creatore e showrunner. Diego Luna tornerà a vestire i panni della spia dell'Alleanza Ribelle Cassian Andor.

Nel cast troviamo, inoltre, Genevieve O'Reilly nel ruolo della leader dei Ribelli Mon Mothma e i nuovi arrivi nell'universo di Star Wars Stellan Skarsgård, Denise Gough e Kyle Soller. Alan Tudyk tornerà a dar voce al droide K-2SO.