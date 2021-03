Star Wars: Andor, Ewan McGregor comparirà nella serie nel ruolo di Obi-Wan Kenobi?

Oltre ad avere una serie Disney+ a lui dedicata, il personaggio di Obi-Wan Kenobi interpretato da Ewan McGregor comparirà anche in Andor, altra serie dell'universo di Star Wars.

Andor, serie prequel di Rogue One, potrebbe vedere la partecipazione di un volto noto della galassia di Star Wars. Nello show Disnye+ potrebbe comparire, infatti, Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi che, successivamente, avrà una serie a lui dedicata.

Ewan McGregor in una scena di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

Il rumor arriva da Illuminerdi; secondo il sito web Ewan McGregor potrebbe avere un ruolo ricorrente in Andor, pwer la gioia dei fan di Star Wars. Sia Andor che Obi-Wan Kenobi verranno girate nel corso del 2021, perciò per Ewan McGregor si profila un doppio impegno.

Le riprese di Andor sono in corso e dovrebbero concludersi entro l'estate, mentre quelle di Obi-Wan Kenobi dovrebbero prendere il via entro la fine di marzo. Secondo quanto anticipato finora, Andor dovrebbe arrivare su Disney+ prima di Obi-One Kenobi, che vedrà anche la presenza di Hayden Christensen di nuovo nel ruolo di Darth Vader e Indira Varma in un ruolo ancora misterioso.

Nel corso di un'intervista col collega Eddie Izzard, Ewan McGregor si è detto eccitato per la nuova avventura galattica dichiarando:

"Sarà semplicemente fantastico ripetere l'esperienza. È così divertente, ho fatto il mio ultimo Star Wars nel 2003 ed era tanto tempo fa. L'idea di farlo di nuovo ora è solo più eccitante di allora. Sono entusiasta di avere la possibilità di interpretare di nuovo Obi-One Kenobi. Ho sempre pensato che ci fosse una storia tra la mia incarnazione e quella di Alec Guinness ed è quello che racconteremo".