Andor 2: Tony Gilroy svela che è stato eliminato un episodio ispirato ad Alien

Nella stagione 2 di Andor avrebbe potuto esserci un episodio ispirato alla saga di Alien.

Tony Gilroy, durante una recente intervista, ha infatti spiegato a cosa si era ispirato per delineare un momento della storia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla serie.

Le rivelazioni del creatore

Parlando della reunion tra Cassian e K-2, Tony Gilroy ha raccontato che quel momento avrebbe dovuto essere al centro di una puntata di Andor ispirata al film cult sci-fi di Ridley Scott.

Andor 2

Il filmmaker ha spiegato: "La reunion con K-2... Danny ha realizzato quel terzo blocco, e l'episodio 9 era una storia indipendente a quel punto. La puntata 9 avrebbe mostrato Vel e Melshi che stanno sostenendo Yavin. Era un'enorme nave delle provviste che doveva compiere un trasporto con destinazione Yavin e un'unità KX sale a bordo. Era una specie di storia in stile Alien".

Gilroy, parlando della storia che aveva firmato suo fratello Danny, ha proseguito: "Era come un film horror che si svolgeva a bordo della nave. Cassian era presente ed era una storia singola e davvero tosta. E Danny si è impegnato molto. E hanno detto: 'Dovete perdere qualcosa di realmente grande'. E quella è la cosa che è stata eliminata immediatamente. 'Non possiamo farla'. Ora penso, sinceramente, che fosse davvero fantastica, ma non ci tornerei. Non lo cambierei. Mi piace di più quello che abbiamo".

L'ultima stagione della serie

La serie Andor è stata prodotta dallo showrunner e creatore Tony Gilroy, che ha firmato anche la sceneggiatura delle prime tre puntate della seconda stagione. Nel cast ci sono Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Alan Tudyk, Faye Marsay, Varada Sethu, ed Elizabeth Dulau. Tra gli interpreti ci sono poi Ben Mendelsohn e Forest Whitaker nei ruoli di Orson Krennic e Saw Gerrera.