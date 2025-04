Andor 2, il creatore spiega il recasting di un personaggio chiave di Star Wars

Nel corso della seconda stagione di Andor è diventato effettivo il recasting di uno dei personaggio chiave della Ribellione e dell'universo di Star Wars.

Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) e suo marito Perrin (Alastair Mackenzie) si stavano dirigendo a una festa nell'episodio 6 quando hanno visto un volto familiare che stava uscendo. Ma quel volto familiare per loro non era così familiare per i fan di Star Wars. Almeno non nel contesto di Star Wars. Questo perché un importante personaggio del franchise ha subito un recast per questi nuovi episodi della serie.

Il senatore Bail Organa è stato citato per la prima volta nel primo film di Star Wars, quando uscì Una nuova speranza nel 1977. Il senatore Organa fu fatto saltare in aria insieme al resto di Alderaan dalla Morte Nera, mentre il Grand Moff Tarkin faceva assistere la figlia adottiva di Organa, Leia... mentre il suo vero padre, Darth Vader, rimaneva a guardare.

Perché Jimmy Smits non è tornato nei panni di Ball Organa?

Jimmy Smits nei panni di Bail Organa

Abbiamo finalmente conosciuto il personaggio sullo schermo nel secondo film della trilogia prequel Star Wars: L'attacco dei cloni, con il veterano Jimmy Smits, attore di L.A. Law e NYPD Blue, che ha interpretato il ruolo. Smits ha continuato a interpretare Organa nei film La vendetta dei Sith e Rogue One, nonché nella serie Obi-Wan Kenobi e nel videogioco Star Wars: The Force Unleashed.

Benjamin Bratt è Bail Organa nella seconda stagione di Andor

Tuttavia, quando Bail è apparso per questa breve scena di Andor conversando con Mon e Perrin, non era Jimmy Smits a interpretare l'eroe della Ribellione, ma un volto nuovo: Benjamin Bratt. Il recasting è stato certamente sorprendente, ma perché Smits non è tornato a interpretare il senatore? Secondo il creatore Tony Gilroy, si è trattato semplicemente di una questione logistica:

"Non siamo riusciti a trovare una soluzione", ha dichiarato Gilroy a Entertainment Weekly. "La programmazione non ha funzionato. Ce l'abbiamo messa tutta, ma lui non era disponibile e non ce l'ha fatta". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Andor 2.