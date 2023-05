And Just Like That…: Candice Bergen farà ritorno nella Stagione 2

Buone notizie per tutti i fan di And Just Like That... e quindi anche di Sex & the City: Candice Bergen tornerà a vestire i panni di Enid Frick, la redattrice di Vogue di Carrie (Sarah Jessica Parker) nella Stagione 2 del revival, riprendendo il ruolo che aveva interpretato nella serie originale e nei film del franchise.

Anche Gloria Steinem apparirà nel ruolo di se stessa. In precedenza era stato già annunciato l'ingresso nel cast di Victor Garber, Oliver Hudson e Gary Dourdon.

Un teaser trailer rilasciato alla fine di aprile mostrava che Carrie è tornata nel pieno delle attività dopo la morte del marito Mr. Big (Chris Noth) e la sua vita sentimentale comincia a tornare in movimento. Come è stato rivelato nel finale della prima stagione, Carrie ha assunto un nuovo latinista, il suo produttore di podcast Franklyn (Ivan Hernandez).

Chissà quanto durerà dopo che Aidan è apparso di fronte al suo ex fidanzato ai piedi del suo portico? Non si sa ancora se la situazione diventerà romantica e se i fan rivedranno Aidan nel letto di Carrie. La vera domanda è: dov'è la mamma di Tater, la moglie di Aidan?

La seconda stagione di And Just Like That... arriverà su Max (ex-HBO Max) a giugno.