And Just Like That 2, Aidan e Carrie di nuovo insieme nella foto dal set

Nella seconda stagione di And Just Like That, John Colbert e Sarah Jessica Parker tornano l'uno accanto all'altro emozionando i fan di Carrie e Aidan, che vorrebbero per loro una nuova possibilità.

In attesa della seconda stagione di And Just Like That, Carrie Bradshaw e Aidan Shaw, interpretati da Sarah Jessica Parker e John Corbett, riaccendo gli animi dei fan che li hanno amati apparendo insieme in una foto.

La notizia è ormai diventata ufficiale. Aidan Shaw apparirà in alcuni episodi della seconda stagione di And Just Like That.... A regalare la prima anticipazioni ai fan della serie, e di Sex and the City, è stata la stessa Sarah Jessica Parker, insieme all'account ufficiale della serie. "Shh. Non ditelo a nessuno", si legge nella didascalia. Mentre l'attrice volto di Carrie aggiunge nei commenti: "Shhhh. X, SJ."

A commentare lo scatto, fan e celebrità come Andy Cohen che scrive: "Ho delle buone sensazioni". L'attrice Amy Sedaris, che ha recitato in Sex and the City, ha commentato: "Ditelo a tutti!". Anche la star country, Maren Morris ha lasciato la sua reazione mentre Lisa Rinna ha semplicemente commentato con tre emoji di stupore.

La notizia dell'arrivo di John Corbett nel cast della seconda stagione di And Just Like That è stata data dalla sua protagonista nel mese di settembre.

La prima stagione della serie si è aperta con una scena che i fan difficilmente dimenticheranno: l'addio di Mr. Big tra le braccia della sua Carrie. Negli episodi successivi, la scrittrice ha cercato di capire come affrontare la sua nuova vita, trovando pian piano la forza di gettarsi di nuovo nel mondo degli appuntamenti come vedova a New York City.

A questo punto resta una domanda importante a cui dare una risposta: Carrie e Aidan si lasceranno nuovamente trasportare? Come riportato da Toofab, l'apparizione del personaggio interpretato da Corbett nella foto ha scatenato molte reazioni da parte di quei fan che avrebbero voluto vederli convolare a nozze. Sarà dunque Aidan il nuovo lieto fine di Carrie Bradshaw?