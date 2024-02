Anatomia di una caduta, Justine Triet vorrebbe lavorare con Jennifer Lawrence: 'L'ho amata in Madre'

Dopo le cinque candidature ricevute agli Oscar 2024, Justine Triet ha partecipato all'ultimo servizio di Vanity Fair dedicato appunto ai candidati alla prossima edizione della cerimonia, in programma domenica 10 marzo.

La regista, che ha concesso un'intervista al magazine, ha rivelato di adorare moltissimo Jennifer Lawrence e che le piacerebbe lavorare con lei in futuro: "La amo [...] ho fatto la fila con lei per andare in bagno ai Golden Globes. La trovo fantastica in molti film, è incredibile in Madre!".

Triet si riferisce al film del 2017 di Darren Aronofsky (qui la nostra recensione), il quale fu pesantemente criticato sia al momento della sua presentazione al 74° Festival di Venezia che dopo la sua uscita nelle sale.

Anatomia di una caduta

Anatomia di una caduta: un'immagine di Sandra Hüller

La trama di Anatomia di una caduta sembra quella di un classico giallo: un uomo muore cadendo dal balcone di una baita in montagna, unici esseri viventi presenti in casa la moglie, interpretata da una straordinaria Sandra Hüller, il figlio e il cane. Ci sono pochi dubbi sulla scena: o si tratta di un suicidio, o qualcuno l'ha spinto di sotto.

Il film in realtà è una profonda riflessione sui rapporti di potere in una coppia, oggi profondamente cambiati grazie a una sempre maggiore emancipazione delle donne.