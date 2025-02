Jack Black svela il cast del reboot di Anaconda con un video musicale

Un video condiviso online annuncia il cast del reboot di Anaconda in un modo molto originale: Jack Black crea infatti una canzone per svelare i nomi degli interpreti coinvolti nel progetto.

L'attore è impegnato nella performance musicale in collaborazione con Paul Rudd e Selton Mello, che lo accompagnano suonando.

Il cast e la storia del reboot di Anaconda

La nuova versione di Anaconda, in arrivo nelle sale americane il 25 dicembre grazie a Sony Pictures, avrà al centro un gruppo di amici alle prese con una crisi di mezza età e che decide di realizzare un remake del loro film preferito quando erano ragazzini. Per farlo partono con destinazione una foresta, ritrovandosi però a lottare realmente per la propria vita e affrontando disastri naturali, serpenti giganti e criminali violenti.

Nel video condiviso online Jack Black, che avrà la parte di Doug McCallister, rivela la composizione del cast di Anaconda: oltre a Paul Rudd che sarà Griff e all'attore brasiliano Selton Mello nel ruolo di Santiago, sul set saranno impegnati anche Thandiwe Newton nei panni di Claire Simons, Steve Zahn che sarà Kenny Trent, Daniela Melchior nel ruolo di Ana Almeida, e Ione Skye che interpreterà Malie McAllister.

Ecco il video dell'annuncio:

La regia del reboot è stata affidata a Tom Gormican, co-autore della sceneggiatura insieme a Kevin Etten, basandosi sul franchise creato da Hans Bauer, Jim Cash e Jack Epps Jr.

Nel team della produzione ci sono Andrew Form e Brad Fuller.

Il franchise ha preso il via nel 1997 con il film con star Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight e Owen Wilson. Il successo ottenuto ai box office ha portato alla creazione di tre sequel, arrivati sugli schermi nel 2004, 2008 e 2009, oltre a un corossover con Lake Placid.