Amsterdam, Margot Robbie: "Per interrompere Christian Bale l'ultimo giorno è arrivata la polizia"

Margot Robbie ha parlato di come è stato lavorare con David O. Russell e Christian Bale, suo co-protagonista, per il film Amsterdam, la cui totale dedizione fino all'ultimo giorno di riprese ha richiesto perfino l'intervento della polizia.

Amsterdam: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, i protagonisti del nuovo film di David O. Russell

A tal proposito, durante il Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attrice ha raccontato: "Oh mio Dio. Ogni giorno è diverso... Non vuole fermarsi, potrebbe andare avanti per sempre, e lo stesso vale per Christian Bale. È un attore davvero incredibile. Entrambi si sono dedicati davvero tanto a questo film e al loro mestiere".

Margot Robbie si è poi soffermata sull'ultimo giorno di riprese, svelando un aneddoto molto divertente che riguarda produzione, cast e troupe e la loro permanenza sul set oltre il limite consentito.

"Era l'ultimo giorno di riprese e Christian stava dando vita ai suoi dialoghi, con David O. Russell lì per dirigerlo... ma il tempo era scaduto. Eravamo a Pasadena e dovevamo fermarci. I produttori stavano andando fuori di testa: David stava ancora girando, con Christian alle prese con la recitazione. Alla fine, la polizia di Pasadena è arrivata per convincerli a sbaraccare".

Amsterdam, Christian Bale su Chris Rock: "Era così dannatamente divertente che non riuscivo a recitare"

Dunque la polizia locale è dovuta intervenire per impedire a entrambi di girare ulteriori scene di Amsterdam, la cui sinossi ufficiale recita:

"Una storia affascinante e complessa che intreccia brillantemente fatti storici e finzione, il film parla di tre amici intimi che si trovano al centro di una delle trame segrete più scioccanti nella storia americana".

Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022, nella sezione Grand Public, Amsterdam approderà nelle sale italiane il 27 ottobre.