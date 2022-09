Amsterdam, Christian Bale su Chris Rock: "Era così dannatamente divertente che non riuscivo a recitare"

Christian Bale ha rivelato di essere stato costretto ad allontanarsi da Chris Rock sul set di Amsterdam perché, tra una ripresa e l'altra, l'attore britannico non riusciva smettere di ridere in presenza del celeberrimo comico statunitense.

Bale, Margot Robbie e John David Washington sono i tre protagonisti di Amsterdam ma il resto del cast della pellicola di David O. Russell è colmo di star del calibro di Robert De Niro, Rami Malek, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Taylor Swift e il suddetto Rock.

A proposito delle riprese, durante un'intervista di IndieWire, l'interprete di Batman ha dichiarato: "Ricordo il suo primo giorno, ero entusiasta di incontrarlo, sono un grande fan del suo standup. Appena arriva David [O. Russell] gli dice di raccontarmi delle storie, che è lo strumento che David utilizza per rompere il ghiaccio con gli attori".

"Ma Chris è così dannatamente divertente e ho scoperto che non riuscivo recitare in sua presenza perché ero incapace di smettere di ridere", ha concluso Christian Bale. "Sono stato costretto a dirgli: 'Hey, amico, mi piace parlare con te, ma non ce la faccio più. Perché David non mi ha chiesto di fare questo film solo per potermi guardare mentre rido per tutto il tempo."