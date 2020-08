Amori & incantesimi: stasera su La5 appuntamento con le "streghe" Nicole Kidman e Sandra Bullock

Appuntamento con Nicole Kidman e Sandra Bullock, stasera su La5 alle 21:10, in versione streghe per la commedia Amori & Incantesimi.

Stasera su La5, alle 21:10, arrivano Nicole Kidman e Sandra Bullock in versione streghe con Amori & Incantesimi, il film diretto da Griffin Dunne nel 1998, tratto da Il Giardino delle magie di Alice Hoffman.

Gillian (Nicole Kidman) e Sally Owens (Sandra Bullock) sono due sorelle unite da un ottimo rapporto e da un segreto: sono streghe e tutto ciò che sanno sulla magia lo hanno imparato dalle zie Jet (Dianne Wiest) e Frances (Stockard Channing). Le donne della famiglia Owens devono fare i conti da decenni con una maledizione: tutti gli uomini di cui si innamorano sono destinati a morire.

Gillian passa da una relazione all'altra, ma sua sorella Sally è perdutamente innamorata di Michael (Mark Feuerstein), con il quale ha due figlie, Kylie e Antonia, ma che purtroppo è destinato a morire. in questo caso in un brutto incidente. Sally, distrutta, impone alle zie di non insegnare nulla sulla magia alle bambine. Gillian, però, avrà ancora bisogno dei loro incredibili poteri: Jimmy (Goran Visnjic), il suo ultimo fidanzato, violento e inaffidabile, muore e, con l'aiuto della sorella, dovrà trovare mille modi per disfarsi del cadavere...