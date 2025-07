Amori & Incantesimi: Dianne Wiest e Stockard Channing tornano nel cast del sequel

Variety ha confermato che Dianne Wiest e Stockard Channing torneranno ad interpretare le eccentriche zie delle protagoniste Sandra Bullock e Nicole Kidman nel sequel di Amori & Incantesimi.

Dianne Wiest, premiata due volte con l'Oscar, interpreterà zia Jet Owens e mentre Stockard Channing, famosa per il ruolo di Betty Rizzo in Grease, sarà zia Fran Owens.

Il ritorno di Sandra Bullock e Nicole Kidman in Amori & Incantesimi

La produttrice del film Denise DiNovi ha promesso ai fan che non rimarranno delusi dal seguito. Bullock e Kidman torneranno nei panni delle sorelle Owens e il film prenderà parecchio spunto dal romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman, uscito nel 2021.

"Penso che i fan saranno molto soddisfatti. Saremo molto fedeli. Sappiamo quanto quei personaggi e quel film siano importanti per tante persone. Non reinventeremo la ruota" ha confermato DiNovi.

Dianne Wiest in una scena di Amori & Incantesimi

La produttrice ha approfondito il progetto:"Ci ispireremo ai libri di Alice Hoffman, come ha fatto il primo film, e rispetteremo la cronologia degli eventi, tenendo conto di quanti anni sono passati. Saremo rispettosi nei confronti dei personaggi, della storia e delle ambientazioni del primo film. Il sequel uscirà nel 2025, ma non so ancora esattamente quando".

L'entusiasmo di Nicole Kidman per il ritorno in Amori & Incantesimi

Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale del sequel di Amori & Incantesimi, Nicole Kidman confermò il suo coinvolgimento:"Sì, ci sarò. E Sandy ci sarà. E questo è quanto. C'è ancora molto da raccontare, ed è per questo che abbiamo pensato: 'Ok, è interessante poterlo fare ora.' Abbiamo trovato la strada giusta per tornarci".

Nicole Kidman e Sandra Bullock in una scena di Amori & Incantesimi

La trama del primo film ruota intorno alle sorelle Owens, Sally e Gillian, streghe discendenti da una famiglia maledetta: ogni uomo che si innamora di una donna Owens è destinato a morire prematuramente.